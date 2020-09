La livre libanaise reste stable face au dollar avec un taux de parité de 7 450 LL/USD à l’achat et de 7 550 LL/USD à la vente.

Le taux dit du marché demeure inchangé, à 3 850 LL/USD à l’achat et de 3 900 LL/USD à la vente, tout comme le taux de parité officiel de 1507 LL/USD.

Cette information intervient alors que le Liban reste dans les expectatives face à la controverse portant sur la composition du prochain gouvernement du premier ministre désigné Mustafa Adib.

Attendue hier, l’annonce de l’information du prochain gouvernement a été retardée. Ce nouveau cabinet est pourtant essentiel pour l’obtention de l’aide économique de la communauté internationale face à la crise que traverse actuellement le Liban. Pour rappel, le président de la république française Emmanuel Macron avait fixé un délai de 15 jours à compter de la date sa visite à l’occasion de la proclamation de l’état du Grand Liban.

