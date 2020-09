Ces survols constituent une violation de la résolution 1701 du conseil de sécurité de l’ONU adoptée en août 2006 et qui a permis de conclure un cessez-feu lors du conflit d’alors, estime les autorités libanaises

Par ailleurs, l’aviation israélienne utilise occasionnellement l’espace aérien libanais pour lancer des attaques contre des positions militaires en Syrie, ce que dénonce également Beyrouth.

