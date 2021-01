L’association Nawraj a entamé la distribution de 15.000 litres de mazout sur les habitants des villages du haut Metn, notament Baskinta et les villages envoisinants comme Zabbougha, Kfertay, Kfarokab et Ain el Kabou pour advenir à la période des neiges et ce depuis la période des fêtes jusqu’à ce jour.

