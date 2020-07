Le Patriarche maronite a réitéré son appel à la neutralité du Liban indiquant espérer que les libanais s’uniront autour de sa proposition.

Le dirigeant de l’église maronite s’exprimait devant une délégation du parti Kataëb, indiquant espérer que le Pays des Cèdres obtiendra une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU stipulant la neutralité du Liban devant être respectée par tous.

Le Patriarche a estimé que le Liban et Israël sont certes en état “d’animosité constante”, mais il s’agit d’une immense responsabilité, particulièrement alors que le Liban était l’hôpital, l’hôtel, le tourisme, la liberté des arabes”. Le projet de neutralité permettrait, selon le prélat, de regagner ces labels “mais nous nous sommes engagés dans des alliances, des partis, des actes militaires et nous nous sommes isolés des arabes et de l’Occident.