Les autorités libanaises annoncent que 45 personnes sont décédées ce vendredi 16 avril. 2008 cas ont également été diagnostiqués ces dernières 24 heures.

La journée a été marquée par la nouvelle mise en garde du directeur de l’hôpital universitaire Rafic Hariri, le docteur Firas Abiad, qui s’est déclaré préoccupé par le nombre toujours élevé de cas diagnostiqués quotidiennement au Liban, même si le nombre d’hospitalisation en soins intensifs a diminué.

Un allègement des mesures pour les voyageurs ayant bénéficié des 2 doses de vaccin

Ce vendredi également, les autorités libanaises ont annoncé un allègement des mesures concernant l’arrivée au Liban via l’aéroport international de Beyrouth des personnes ayant reçu les 2 doses de vaccin anti-covid. Un seul test PCR à leur arrivée sera ainsi désormais demandé pour les passagers en provenance des États-Unis, de l’union européenne, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l’Égypte ou encore de certains pays arabes, comme le Maroc ou encore la Tunisie.

Pour le moment, toutes les autres dispositions restent valides.

La polémique concernant la réouverture des écoles s’envenime

Par ailleurs, la polémique concernant la réouverture des écoles s’est envenimée avec les propos du secrétaire général de l’association des écoles catholiques, Nabil Costa qui a estimé, sur les ondes de la MTV Lebanon, que la situation actuelle a été induite par l’absence de vision des autorités et avant d’appeler à la mise en place d’un conseil dans le domaine de l’éducation pour planifier la prochaine rentrée scolaire. Nabil Costa a également demandé l’abolition des examens du brevet pour cette année en raison des circonstances, allusion au fait qu’il semble être difficile de respecter les mesures de distanciation lors de cet examen.

Pour rappel, le comité en charge de la lutte contre le coronavirus qui s’est réuni ce 14 avril a appelé à la reprise de l’activité du secteur éducatif dans toutes ses branches et étapes: enseignement public, enseignement professionnel et technique et enseignement supérieur, progressivement au sein un programme intégré qui prend en compte toutes les mesures préventives face à la maladie.

Le programme de vaccination devrait s’accélérer avec les universités locales



Le processus de vaccination devrait encore s’accélérer au Liban après l’annonce par le ministère de la santé ce vendredi d’un accord avec 8 universités permettant l’achat à titre privé de vaccins de type Pfizer au bénéfice de leurs employés, enseignants et étudiants. Cet accord pourrait permettre ainsi la reprise rapide de l’année académique.

Cependant, les personnes souhaitant en bénéficier devront s’enregistrer via la plateforme mise en place par le ministère de la santé, (https://covax.moph.gov.lb). Si ces établissements financeront les vaccins, le paiement à Pfizer sera cependant également effectué via le ministère de la santé.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 506 808 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 2 508 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 1 992 cas. 16 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 501 747 cas locaux et de 5061 cas en provenance de l’étranger. 45 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 6 854 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 14.1 %. 1 748 personnes étaient hospitalisées et 791 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 211 personnes placées sous respirateurs. Combien de personnes ont été vaccinées? 5 055 personnes ont reçu une première dose et 4 069 personnes une deuxième dose de vaccin

Au total, 229 191 personnes ont reçu une première dose et 122 331 personnes ont reçu les 2 doses.