Le directeur de l’hôpital universitaire Rafic Hariri, le docteur Firas Abiad, c’est déclaré préoccupé par le nombre toujours élevé de cas diagnostiqués quotidiennement au Liban, même si le nombre d’hospitalisation en soins intensifs a diminué.

Le responsable s’exprimait sur Twitter, estimant que cette baisse du nombre d’hospitalisations constitue une bonne nouvelle alors que le Liban traverse de multiples crises, allusion à la crise économique actuelle. Cependant, il ne faut pas oublier d’autres facteurs comme par exemple un taux de tests positifs toujours élevé – qui dépasse les 10 % – et une forte présence communautaire.

1/6 The decrease, over the past week, in the number of Covid patients admitted to the ICU, and in the reported test positivity rate, is good news. In a country passing through multiple crisis, good news is much needed. However, other related issues remain worrisome.