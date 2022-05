Chers compatriotes,

ll y a un an, vous décidiez de m’honorer de votre confiance aux élections consulaires, en m’élisant conseiller des Français de l’étranger aux côtés de deux de mes colistiers, plaçant ainsi notre liste en tête des suffrages au Liban.



Depuis, j’ai toujours été à votre écoute et me suis efforcé de défendre vos droits au sein des différentes commissions consulaires des Français de l’Étranger.



Aux côtés des sénateurs des français de l’étranger, je me suis battu sans relâche pour vous soutenir.



Malgré notre mobilisation sans faille, de nombreux problèmes restent en suspens et nécessitent une attention politique encore plus forte.



Afin de mieux vous représenter et d‘aller encore plus loin dans la défense de vos intérêts, je suis fier de présenter ma candidature aux côtés d’Aurélie Pirillo afin de vous représenter à l’Assemblée nationale à Paris.



Aurélie Pirillo, pour ceux d’entre vous qui ne la connaissent pas, est une personne pleine d’énergie. Femme d’expérience, ancienne chef de cabinet du député-maire du 16ème arrondissement de Paris (également vice-président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et ancien ministre de Jacques Chirac), elle est aujourd’hui élue à la mairie de Paris avec Rachida Dati.



Comme chef de cabinet, puis élue, Aurélie a œuvré pour faire de la mairie du 16ème arrondissement un ami sincère et fidèle du Liban qui n’a jamais manqué à l’appel de la solidarité et de la fraternité. Elle a notamment œuvré pour la scolarisation des enfants libanais et organisé de nombreuses manifestations. Ayant sollicité son aide sur de nombreux dossiers, je peux vous assurer qu’elle est extrêmement dynamique et efficace.



Comme suppléant, je continuerai d’être à vos côtés et, en tant que titulaire, Aurélie siégera à l’Assemblée nationale, institution au sein de laquelle elle travaille depuis plus de 10 ans. Elle y suit les travaux de la Commission des affaires étrangères et est en charge du groupe d’études sur les Chrétiens d’Orient et les minorités persécutées.



Ensemble nous formerons un binôme qui saura vous protéger et défendre vos droits les plus fondamentaux. Nous sommes le meilleur choix pour porter votre voix, celui de l’expérience et de la proximité pour garantir vos intérêts.



C’est pour cela que je sollicite à nouveau votre confiance et celle de vos proches, afin que nous puissions être vos représentants sur les cinq prochaines années pour la 10ème circonscription des Français de l’étranger qui regroupe le Liban ainsi que 48 autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique.



Fidèlement et à votre disposition

Lucas Lamah

