Un membre des Forces de Sécurité Intérieur a été tué dans une chute selon une dépêche de l’Agence Nationale d’Information, à l’intérieur de l’Hôtel le Gray. La dépêche ne donne pas plus d’information à ce sujet alors que d’importants incidents ont lieu à ce niveau entre manifestants et forces de sécurité en charge de protéger le parlement.

Des manifestants auraient été vu tenter de mettre le feu à l’établissement hôtelier.

Pour rappel, un appel à manifester a circulé hier suite à l’explosion le 4 août 2020 de 2750 tonnes d’ammonium à l’intérieur du port de Beyrouth.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 158 personnes sont décédées, plus de 60 personnes toujours portées disparues et plus de 6 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.