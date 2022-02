Alors que des pourparlers débutent entre les délégations ukrainienne et russe, à la frontière ukraino-bélarusse, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, demande l’intégration, « sans délai », de l’Ukraine dans l’Union Européenne.

« Les Européens comprennent que nos soldats se battent pour notre État, et donc pour toute l’Europe, pour la paix pour tous les pays de l’UE, pour la vie des enfants, pour l’égalité, pour la démocratie. Et cela nous donne parfaitement le droit de faire ce qui suit : nous lançons un appel à l’Union européenne concernant l’intégration immédiate de l’Ukraine dans l’Union européenne dans le cadre d’une nouvelle procédure spéciale », a déclaré Zelensky.

Volodymyr Zelensky a ajouté qu’il était reconnaissant aux partenaires pour le soutien sans précédent de l’Ukraine, en particulier pour la décision de nous fournir des armes et d’autres moyens. Il a également souligné que l’objectif de l’Ukraine était d’être avec tous les Européens et, surtout, d’être sur un pied d’égalité. Le président est convaincu que l’Ukraine le mérite, et c’est juste et possible.

Dimanche, le 27 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’un entretien accordé à Euronews a déclaré que l’Ukraine appartenait à l’Union européenne et le bloc souhaitait que le pays en devienne membre à terme.

« Nous avons un processus avec l’Ukraine qui consiste à intégrer le marché ukrainien dans notre marché unique. Nous avons une coopération très étroite pour le réseau énergétique, par exemple. Autant de sujets sur lesquels nous travaillons en étroite collaboration, effectivement, au fil du temps, ils font partie de nous. Ils sont l’un des nôtres et nous souhaitons qu’ils nous rejoignent », a-t-elle affirmé.

