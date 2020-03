À l’issue du conseil des ministres qui s’est déroulé au Palais Présidentiel de Baabda, le Premier Ministre a appelé à la mobilisation populaire pour contrer l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Il est temps de coopérer, de mobiliser toutes les capacités, de faire du bénévolat et de prendre des initiatives pour sauver les autres et les Libanais.

(…)

Nous sommes en situation d’urgence sanitaire et le gouvernement déclare une mobilisation générale jusqu’au 29 mars.

Le Liban interdit par conséquent “les vols en provenance de certains pays avant que d’autres nations n’agissent de la sorte”, indique le premier ministre. Des exceptions seront aménagées pour les membres de la FINUL, le personnel diplomatique, les personnes liées aux organisations internationales ou encore à l’exploration pétrolière. Les ressortissants libanais pourront revenir au Liban avant le 18 mars à condition de passer un test prouvant qu’ils sont négatifs au coronavirus. Cette décision ne concerne cependant pas les personnes en provenance de France, d’Egypte, de Syrie, d’Irak, d’Allemagne, d’Italie, de Grande Bretagne, d’Iran, de Chine ou de Corée de Sud, des pays déjà soumis à un embargo.

Jusqu’à présent, nous avons réussi à ralentir la propagation du virus et avons élaboré une stratégie “scientifique” pour protéger les Libanais.

(…)

Nous avons pris des mesures préventives et le Liban a réussi à contenir la première vague du virus

La ministre de l’information et porte-parole du gouvernement appelle par conséquent les libanais à rester chez eux et à ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité. Elle a indique que l’Aéroport International de Beyrouth et les points frontaliers terrestres et maritimes seront fermés à partir de mercredi jusqu’au 29 mars.

Aussi le gouvernement, toujours selon la ministre, a ordonné la fermeture de toutes institutions publiques et privées à l’exception de celles liées à la sécurité alimentaire, les stations essence, les banques ou encore les bureaux de change.

Le Ministère de l’intérieur appelle les forces de sécurité à empêcher tout rassemblement public pour limiter la progression du virus.