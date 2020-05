Les mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités de connectivité innovantes trouvées sur Galaxy Buds + pour emmener votre musique partout où vous allez

Séoul, Corée du Sud – 6 Mai 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé qu’il apporterait de nouvelles fonctionnalités de connectivité à Galaxy Buds via une mise à jour logicielle, disponible à partir d’aujourd’hui. Précédemment disponibles sur Galaxy Buds+, les fonctionnalités permettent aux utilisateurs de Galaxy Buds de se passer complètement sans fil et de prendre leur musique plus facilement que jamais auparavant – que ce soit en course, dans votre espace de travail ou autour de votre maison.

Voici comment ces nouvelles fonctionnalités vous permettront de faire plus avec vos Galaxy Buds.

Associez facilement Galaxy Buds avec votre PC

Avec la fonction Microsoft Swift Pair, vous pouvez désormais coupler plus facilement vos Galaxy Buds à votre PC Windows 10[1]. Cela vous permet d’utiliser la qualité sonore innovante de Galaxy Buds pour des tâches liées au travail, telles que des réunions vidéo à distance, ou écouter de la musique qui vous aide à passer à travers la journée de travail. Avec l’ajout de la compatibilité Swift Pair, les Galaxy Buds rejoignent les Galaxy Buds + pour prendre en charge plusieurs expériences de couplage sur les appareils mobiles et PC[2], vous donnant la liberté de vous connecter facilement et de basculer entre vos appareils préférés.

Branchez-vous sur ou hors du monde qui vous entoure

Avec cette mise à jour, et pour la première fois sur Galaxy Buds, vous pouvez désormais profiter automatiquement du son ambiant[3]. En mettant simplement vos écouteurs, vous pouvez maintenant entendre votre environnement et rester conscient du monde qui vous entoure, même lorsque vous regardez des films ou écoutez vos morceaux préférés avec le volume en hausse. De plus, vous pouvez désormais profiter du son ambiant même avec un seul écouteur, vous offrant ainsi plus d’options sur la façon dont vous syntonisez ou désactivez votre environnement.

Écoutez instantanément votre liste de lecture personnalisée avec une seule pression

Les utilisateurs de Spotify peuvent désormais écouter instantanément de la musique personnalisée sur leur Galaxy Buds en une seule pression. Par un simple geste « Tap & Hold », les utilisateurs peuvent lancer Spotify et commencer à écouter de la musique là où vous vous êtes arrêté[4]. Vous ne le sentez pas? Appuyez et maintenez à nouveau et Spotify recommandera des listes de lecture juste pour vous afin que vous puissiez découvrir sans effort votre nouvelle chanson préférée via vos Galaxy Buds. Avec ces mises à jour, vous pouvez commencer à lire votre bande sonore personnelle instantanément, dès que vous en avez besoin, que vous commenciez un entraînement ou que vous commenciez votre journée.

Pour plus d’informations sur Galaxy Buds et Galaxy Buds +, veuillez visiter:

Galaxy Buds: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-buds/

Galaxy Buds +: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-buds-plus/

###

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les derniers nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à http://news.samsung.com.

A propos de Samsung Electronics Electronics Levant LLC

Fondé en 2009, le siège social de Samsung Electronics Levant (SELV) opère en Jordanie en tant que filiale du siège social de Samsung Electronics MENA basé à Dubaï et propose des produits électroniques aux consommateurs dans les cinq pays de la région du Levant: Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et Irak.

Site Web: www.samsung.com/levant

Facebook: @SamsungLiban

Instagram: @SamsungLevant

L’AGENCE DE SELV POUR LES RELATIONS MEDIAS ET PUBLIQUES AU LIBAN:

FRONT PAGE COMMUNICATION | +961 1 739 155-7

Raghid Jarrah: [email protected]

[1] Disponible sur les PC exécutant Windows 10, version 1803 ou supérieure. Accédez au menu « Bluetooth et autres appareils » sous Paramètres sur un PC pour coupler vos Galaxy Buds.

[2] Les Galaxy Buds prennent en charge Easy Pair de Samsung pour les appareils mobiles et Swift Pair de Microsoft pour PC.

[3] Le son ambiant peut être prédéfini et activé via l’application Galaxy Wearable, qui peut être téléchargée via le Galaxy Store ou Google Play Store.

[4] Nécessite une pré-configuration. Accédez aux paramètres et au menu «Touch Pad» pour sélectionner votre préférence sous l’application Galaxy Wearable. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui ont installé la dernière version de l’application Spotify sur leur smartphone, des frais d’abonnement peuvent s’appliquer pour la musique personnalisée.