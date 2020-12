11 minutes à lire

Samsung remporte 44 prix de l’innovation CES 2021 dans des catégories couvrant les appareils mobiles, le streaming, les jeux, l’accessibilité et la durabilité, entre autres

Dubai, Émirats arabes unis – 22 DÉCEMBRE 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd., un leader mondial de la technologie, a annoncé que 44 de ses nouveaux produits et services ont reçu les honneurs des CES® 2021 Innovation Awards, dont quatre Best of Innovations, de la Consumer Technology Association (CTA) ™. Les prix prestigieux récompensent une conception et une ingénierie exceptionnelles dans une technologie de pointe. Cet honneur sert également à souligner l’héritage de Samsung dans le développement d’innovations révolutionnaires et significatives qui propulsent l’industrie et la société vers l’avant.

Cette année, les Galaxy Note20 5G / Ultra 5G et Galaxy Buds + BTS Edition figurait parmi les lauréats du prix Samsung Best of Innovation. Les lauréats primés de Samsung couvrent une gamme de catégories, y compris l’accessibilité, les accessoires informatiques, le matériel et les composants informatiques, l’imagerie numérique / photographie, les technologies intégrées, le fitness et les sports, les jeux, les casques et l’audio personnel, la santé et le bien-être, les appareils électroménagers, la vidéo à domicile Composants et accessoires, appareils mobiles et accessoires, maison intelligente, logiciels et applications mobiles, streaming, durabilité, appareils portables et écrans visuels.

Les CES Innovation Awards sont parrainés par le CTA, propriétaire et organisateur du CES – l’événement technologique le plus important et le plus influent au monde. Le CES 2021 sera le tout premier événement entièrement numérique de l’organisation, qui aura lieu du 11 au 14 janvier. En outre, Samsung organisera une conférence de presse virtuelle au CES le 11 janvier à 9h00 HE, qui sera également diffusée en direct sur Samsung Newsroom et Samsung.com.

Voici les détails de la sélection des produits primés de Samsung:

Meilleure innovation, casques et audio personnel: Samsung Galaxy Buds + BTS Edition – Gagnant du meilleur de l’Innovation au CES 2021, les Galaxy Buds + BTS Edition offrent un son de qualité studio pour les auditeurs de musique du monde entier. Avec le son AKG, ainsi qu’un système innovant de haut-parleurs bidirectionnels, les utilisateurs profitent d’un son net avec des aigus riches et des graves profonds. Sa technologie Ambient Sound permet aux utilisateurs de choisir la quantité de bruit de fond entrant, tandis qu’un système innovant à trois microphones offre une qualité d’appel cristalline. Ces écouteurs sont alimentés par une batterie qui dure toute la journée et peuvent générer une heure de charge en quelques minutes. Finis dans une signature B.Purple, ces écouteurs ne fournissent pas seulement une expérience d’écoute supérieure, ils offrent également une esthétique audacieuse et révolutionnaire.

Meilleure innovation, appareils mobiles: Samsung Galaxy Note20 5G / Ultra 5G – Gagnant du prix CES 2021 du meilleur de l’innovation, le Galaxy Note20 5G est la série Note la plus puissante de Samsung à ce jour – il fonctionne comme un ordinateur et vous permet de jouer comme un pro où que vous alliez. Le Galaxy Note20 est équipé d’un écran immersif, d’un appareil photo de qualité professionnelle, d’un processeur ultra-rapide, de solutions de productivité de pointe et d’une expérience de prise de notes plus intuitive avec un S Pen amélioré. C’est une puissance de productivité qui vous donne la liberté d’en faire plus dans le travail, les loisirs et tout le reste.

Prix ​​éco-design, durabilité: Samsung Galaxy Buds Live – Les Galaxy Buds Live sont les écouteurs de style de vie ultimes, combinant confort toute la journée, style sophistiqué et technologie audio de pointe, ainsi qu’un approvisionnement et un design durables. Ces écouteurs offrent une expérience d’écoute supérieure, équipés de la suppression active du bruit pour Open Type et d’un système avancé à trois microphones. Ils font également partie des oreillettes les plus écologiques du marché, fabriquées avec des matériaux recyclés post-consommation et conçues avec des pièces interchangeables qui augmentent la durée de vie du produit et réduisent les déchets dans les décharges. Améliorez votre expérience audio avec les Galaxy Buds Live: des écouteurs qui ont l’air chic, qui sonnent bien et qui respectent l’environnement.

Innovation Honorée, santé et bien-être: Samsung Galaxy Watch3 – Galaxy Watch3 est une montre intelligente polyvalente qui allie design de luxe, ajustement ergonomique et expérience de bien-être complète. Construite avec des matériaux haut de gamme et une élégante lunette tournante, la Galaxy Watch3 revendique le savoir-faire d’une montre de luxe, tout en offrant un confort toute la journée. Cet appareil dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour prendre en charge votre santé. Restez en forme avec le suivi de la condition physique de nouvelle génération et le coaching de course; améliorer la récupération avec un score avancé du sommeil; surveiller la fonction pulmonaire avec des lectures de VO2 max et d’oxygène sanguin (SpO2); et gardez un œil sur la santé cardiaque avec la surveillance ECG approuvée par la FDA. Découvrez toute une galaxie de fonctionnalités innovantes, directement sur votre poignet.

Innovation Honorée, appareils mobiles et imagerie numérique: Samsung Galaxy Z Flip 5G – Le Galaxy Z Flip 5G apporte des vitesses ultra-rapides à l’élégant smartphone pliable. Le Galaxy Z Flip 5G est doté d’une charnière Hideaway unique qui permet à l’appareil de rester ouvert sous différents angles, comme un écran d’ordinateur portable – parfait pour les selfies mains libres et les conversations vidéo. Et avec le mode Flex, l’écran de 6,7 pouces se divise automatiquement en deux écrans afin que vous puissiez facilement visualiser le contenu sur la moitié supérieure de l’écran et les contrôler sur la moitié inférieure.

Innovation Honorée, appareils mobiles: Samsung Galaxy A51 5G – Le Galaxy A51 5G de Samsung combine la puissance de la connectivité 5G avec les innovations mobiles qui intéressent le plus les consommateurs: un écran immersif, un système d’appareil photo à objectifs multiples, une batterie longue durée à chargement rapide et une élégante conception. Avec la connectivité 5G, les utilisateurs peuvent accéder aux dernières vitesses du réseau pour libérer de nouvelles expériences mobiles telles que des jeux fluides, des conversations vidéo améliorées et une diffusion en continu de meilleure qualité. Samsung rend la 5G plus accessible en exploitant la connectivité de nouvelle génération à un excellent rapport qualité-prix, associée à des innovations de pointe pour un équilibre parfait entre nouvelles fonctionnalités et prix abordable. Désormais, le Galaxy A51 5G vous permet de vous connecter, de créer et de partager du contenu plus rapidement que jamais.

Innovation Honorée, logiciels et applications mobiles: Samsung Wireless DeX – Samsung DeX, une plate-forme de productivité propriétaire conçue pour les téléphones et tablettes Galaxy compatibles, permet aux utilisateurs de projeter une expérience de bureau complète sur un écran externe, où qu’ils se trouvent. En 2020, il a reçu une mise à niveau majeure – Samsung DeX est désormais sans fil, sans avoir besoin de d’ongles et de cordons. Pour la première fois, DeX permet aux utilisateurs de se connecter sans fil via des appareils compatibles à des téléviseurs et des moniteurs intelligents utilisant la technologie Miracast. Les applications optimisées pour DeX ont un aspect et un fonctionnement similaires à ceux d’un environnement PC, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de l’informatique avec la puissance d’un ordinateur dans leur poche.

Innovation Honorée, Diffusion: Samsung TV Plus – Samsung TV Plus est le service vidéo Smart TV de Samsung, offrant une télévision gratuite et un accès instantané à plus de 160 chaînes, couvrant l’actualité, les sports, les divertissements et plus encore. Préinstallé sur tous les téléviseurs intelligents Samsung 2016-2020 et disponible en téléchargement gratuit sur certains appareils mobiles Galaxy, des millions de personnes utilisent déjà Samsung TV Plus, ce qui en fait l’un des meilleurs services OTT sur la plate-forme Samsung Smart TV. Les utilisateurs peuvent instantanément regarder Samsung TV Plus gratuitement avec une simple connexion Internet: pas d’abonnement, pas de carte de crédit, juste une télévision gratuite.

Lauréat de l’innovation, écrans vidéo et imagerie / photographie numérique: Samsung The Premiere – Le Premiere LSP9T est le premier projecteur à ultra courte focale (UST) certifié HDR10 +. Au lieu d’être installé à distance ou monté au plafond, The Premiere peut être positionné à quelques centimètres du mur et projeter une image massive de 130 pouces. Avec une technologie laser triple, une qualité d’image 4K et une luminosité éclatante, The Premiere offre une expérience visuelle immersive. Parallèlement, ses haut-parleurs multicanaux intégrés offrent un son de qualité cinéma grâce à la technologie Acoustic Beam. Il intègre la plate-forme Smart TV Tizen de Samsung, avec des applications de diffusion intégrées et une fonctionnalité de diffusion de contenu. La Premiere offre une expérience de divertissement à domicile haut de gamme sur grand écran tout en s’intégrant parfaitement.

Innovation Honorée, Composants et accessoires audio / visuel pour la maison: Samsung The Terrace Soundbar – Complétant le premier téléviseur extérieur de Samsung, The Terrace Soundbar est le meilleur de sa catégorie IP55 pour sa durabilité à l’épreuve des intempéries contre l’eau et la poussière et optimise le son pour une expérience de divertissement en plein air sans précédent. La barre de son élégante et mince peut être montée sur un mur ou directement sur le téléviseur The Terrace. La barre de son offre un son puissant et net. Où que vous soyez dans la cour, vous ne manquerez pas une seconde d’action. Diffusez de l’audio depuis vos appareils ou synchronisez votre téléviseur et votre haut-parleur. La technologie d’annulation de la distorsion de la Terrace Soundbar lui permet d’obtenir un son de basse clair et profond grâce à ses woofers intégrés. Le son adaptatif optimise le contenu scène par scène, rendant la parole claire à faible volume.

Innovation Honorée, Matériel informatique / Composants: Samsung SmartSSD ™ Computational Storage Drive (CSD) 4 To – L’architecture de centre de données destinée aux consommateurs nécessite des transferts fréquents importants entre le CPU, le GPU, les SSD et la RAM. SmartSSD CSD donne une puissance de traitement au disque SSD lui-même, pour permettre le traitement simultané de grandes quantités d’informations. Basé sur la technologie à semi-conducteurs FPGA et PCIe Gen3, le SmartSSD CSD offre des performances extrêmement élevées, une efficacité énergétique exceptionnelle et une fiabilité de premier ordre, pour les applications ciblées sur l’analyse de l’IA, le Big Data et les applications IoT.

Innovation Honorée, technologies embarquées et matériel / composants informatiques: Samsung uMCP (UFS 3.1 256 Go + LPDDR5 12 Go) – La première combinaison de DRAM mobile LPDDR5 de classe 10 nm 12 Go et de stockage flash universel V-NAND 256 Go de sixième génération (3.1), Samsung uMCP représente une étape à la pointe du secteur, plus éco énergétique, vers une plus grande utilisation de la mémoire mobile haut de gamme haute vitesse et basse consommation. L’uMCP de Samsung permet également la commercialisation d’écrans à haute résolution tels que 4K / 6K dans les appareils mobiles, et un fonctionnement multitâche exceptionnellement fluide.

Innovation honorée, Santé et Bien-être: Samsung LM283N + – Solution d’éclairage intérieur révolutionnaire pour aider les gens à améliorer leur niveau de mélatonine d’une manière similaire à l’éclairage naturel. Le LM283N + DAY aide les individus à obtenir un niveau de concentration plus élevé, tandis que le LM283N + NITE permet un meilleur sommeil, quelle que soit la température de couleur de la lumière. Le LM283N + peut être utilisé dans des ampoules de rénovation pour une utilisation dans des lampes de bureau ou de chevet existantes.

###

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les derniers nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à http://news.samsung.com.

A propos de Samsung Electronics Electronics Levant LLC

Fondé en 2009, le siège social de Samsung Electronics Levant (SELV) opère en Jordanie en tant que filiale du siège social de Samsung Electronics MENA basé à Dubaï et propose des produits électroniques aux consommateurs dans les cinq pays de la région du Levant: Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et Irak.

Site Web: www.samsung.com/levant

Facebook: @SamsungLiban

Instagram: @SamsungLevant

L’AGENCE DE SELV POUR LES RELATIONS MEDIAS ET PUBLIQUES AU LIBAN:

FRONT PAGE COMMUNICATION | +961 1 739 155-7

Raghid Jarrah: [email protected]