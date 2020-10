5 minutes à lire

Chaque septembre, des milliers de dirigeants mondiaux se rassemblent par le biais de l’Assemblée générale des Nations Unies pour faire progresser un cadre de coopération. Cette année, l’ONU célèbre son 75e anniversaire et lance la « Décennie d’action », un sprint de dix ans pour atteindre les objectifs de développement durable – également connus sous le nom d’objectifs mondiaux – la plateforme universelle pour créer un monde meilleur d’ici 2030.

Alors que les dirigeants se rencontrent pratiquement pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils doivent relever un défi sans précédent au cours des dix prochaines années pour continuer à progresser vers les objectifs mondiaux face à la plus grande crise sanitaire mondiale de notre temps. Le COVID-19 a changé le monde tel que nous le connaissons et, en tant que leaders de l’industrie technologique, nous savons que nous avons la responsabilité de contribuer à faire avancer la société.

Nous avons récemment célébré le premier anniversaire de notre partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’institution chef de file des Nations Unies chargée de la réponse socioéconomique à la pandémie. Ce partenariat nous a permis de transformer le smartphone Galaxy en une plateforme puissante grâce à notre application Samsung Global Goals et de mobiliser la communauté Galaxy pour qu’elle entreprenne de petites actions en vue de la réalisation des objectifs mondiaux. Et aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que grâce à l’utilisation de l’application par nos fans Galaxy, nous avons collecté plus d’un million de dollars en dons au PNUD.

Des actes simples générant un changement significatif

Les fonds générés par les utilisateurs de Galaxy ont contribué directement aux progrès du PNUD vers la réalisation des objectifs mondiaux et ont soutenu des réalisations majeures dans l’amélioration de la qualité de l’éducation, la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’égalité des sexes.

L’application Samsung Global Goals a également soutenu la crise immédiate et la reprise à long terme du COVID-19. Les utilisateurs de Galaxy, grâce à l’application, ont pu orienter un financement accru vers le Fonds de réponse de solidarité COVID-19 de l’OMS et les efforts continus du PNUD pour renforcer la résilience des personnes profondément touchées par la pandémie.

Plus d’outils pour créer un grand impact

Pendant cette période cruciale, Samsung et le PNUD ont donné aux utilisateurs la possibilité d’avoir un impact par de simples actes. Les utilisateurs de Galaxy peuvent interagir avec de courtes publicités pour générer des revenus pour le PNUD et utiliser des fonds d’écran pour augmenter les revenus publicitaires pendant que leur téléphone est en charge. Cela place une solution simple qui fait une différence notable directement entre les mains des utilisateurs de Galaxy à utiliser quand et où ils le souhaitent.

De plus, dans le cadre de notre partenariat avec le PNUD, Samsung a introduit des accessoires en édition spéciale, et une partie des revenus de la vente de chaque accessoire va au PNUD pour soutenir les objectifs mondiaux. Les accessoires incluent la coque Global Goals Edition pour les Note10, Note10 + et la coque Kvadrat pour S20 +, ainsi que le support de chargeur sans fil Global Goals Edition.

Alimentez les objectifs mondiaux avec le nouveau Galaxy S20 FE

Pour poursuivre sur cette lancée incroyable, l’application Samsung Global Goals est préinstallée sur tous les derniers smartphones Galaxy, y compris le Galaxy S20 FE. Le nouveau Galaxy S20 FE apporte nos innovations utiles à encore plus d’utilisateurs à travers le monde, afin qu’ils puissent utiliser le meilleur de Galaxy pour faire les choses qu’ils aiment comme découvrir de nouvelles façons de faire la différence.

Les jeunes d’aujourd’hui sont motivés par un objectif, et nous continuons d’être témoins de leur passion inébranlable pour avoir un impact positif sur la société – en utilisant leurs smartphones pour se connecter les uns aux autres et conduire le changement. Désormais équipées de l’application Samsung Global Goals sur le Galaxy S20 FE, des millions de personnes peuvent s’unir autour des objectifs mondiaux avec un chemin direct vers l’action dans plus de 170 pays et aider le monde à accomplir des progrès durables d’ici 2030.

Samsung Global Goals app on the Galaxy S20 FE

Engagement continu

Nous nous engageons à donner à la communauté Galaxy les moyens de prendre de petites actions qui peuvent entraîner des changements incroyables. Nous avons maintenant moins de dix ans pour atteindre les objectifs mondiaux d’ici à 2030, et nous nous engageons dans notre partenariat avec le PNUD pour aider à bâtir un avenir meilleur pour tous.

En fait, au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec le PNUD sur une nouvelle initiative qui mobilisera une cohorte de jeunes dirigeants qui incarnent notre mission commune de changement positif et sont à l’avant-garde de la création de solutions innovantes. Nous sommes ravis de partager bientôt plus de détails.

Nous sommes convaincus que la technologie est un instrument d’un impact incroyable, et ensemble, nous rassemblerons toute une génération – et le monde entier – pour agir sur les objectifs mondiaux.

###

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les derniers nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à http://news.samsung.com.

A propos de Samsung Electronics Electronics Levant LLC

Fondé en 2009, le siège social de Samsung Electronics Levant (SELV) opère en Jordanie en tant que filiale du siège social de Samsung Electronics MENA basé à Dubaï et propose des produits électroniques aux consommateurs dans les cinq pays de la région du Levant: Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et Irak.

Site Web: www.samsung.com/levant

Facebook: @SamsungLiban

Instagram: @SamsungLevant

L’AGENCE DE SELV POUR LES RELATIONS MEDIAS ET PUBLIQUES AU LIBAN:

FRONT PAGE COMMUNICATION | +961 1 739 155-7