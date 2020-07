Nous savons tous, Nous les enfants du pays levant que l’appartenance religieuse au Liban primait sur toutes les autres. Elle définissait et continuait à définir pour chacun de nous, son mode de vie, son prénom, son nom, son quartier, son école, son équipe de football, son député, son mariage, son accent, son parti politique et même ses affinités en politique étrangère. Nous le savons bien, il suffit de demander le prénom à un libanais pour savoir sa confession et son lieu de naissance et peut-être son appartenance politique.

Chaque confession a un pays étranger protecteur qui a son mot à dire pour désigner le président de la république, le premier ministre et le reste. Chaque confession possède plusieurs partis politiques gérés d’une main de fer par les seigneurs de nos guerres civiles ou leurs descendants, avec des objectifs constants : maintenir le système confessionnel et clientéliste, empêcher toute démocratie et transformer les institutions sociopolitiques en chasses-gardées de nos parrains, les chefs de nos cartels, El Zaïms.

Mais nos guerres civiles successives, nos crises économiques à répétition, notre situation géopolitique et la famine qui frappe à nos portes nous ont démontré qu’aucune des communautés libanaises n’a le droit ou le pouvoir de dominer les autres. Nous vivons et survivrons ensemble, à la vie à la mort. Ceci ne nous empêchera nullement de pratiquer et perpétuer nos croyances religieuses et autres, qui font et feront partie de notre richesse nationale.

Certains intellectuels libanais laïques, modernes cultivés et révolutionnaires continuent paradoxalement à militer, disserter et rêver d’un état fédéral “laïque” composé d’au moins de deux, voir trois entités religieuses :

– une entité chrétienne parrainée par l’occident, protégée par l’ogre israélien et soutenue par les rois et émirs du Golf, coupeurs des mains et des cadavres et financiers de l’islamisme fanatique international; Donc en clair, Cette entité sera un deuxième état “Israël” chrétien.

– Pour une deuxième entité de leur rêve, nos intellectuels éclairés n’ont imaginé qu’une seule chose: se débarrasser des musulmans chiites libanais, des sans-dents, des réfugiés palestiniens et de tout ce qu’ils considèrent comme racailles de migrants. cette entité aura Iran comme protecteur et sera ainsi la sœur jumelle libanaise de Gaza, de Jérusalem et de la Cisjordanie, à savoir une grande prison à ciel ouvert, gardée, surveillée et affamée par les nazillons israéliens.

– Et enfin une troisième entité-émirat musulmane sunnite destinée à devenir tôt ou tard le berceau des frères musulmans et permettra aussi la renaissance de Dahesh. Cette entité-califat sera financée et protégée par le sultan turc Erdogane

Mes chers amis isolationnistes libanais, votre rêve sera le nouveau cauchemar du Liban, il aboutira forcément à une troisième guerre civile avec son lot de destruction, de massacres et de malheurs. la dernière guerre civile a provoqué la mort de 150 000 personnes et n’a réglé aucun problème politique, par contre, elle a permis aux seigneurs de la guerre et aux marchands de religions de renforcer leur pouvoir et de continuer à s’enrichir.

Mes chers amis sécessionnistes, beaucoup d’entre vous ont participé aux dernières manifestations de contestations qui ont secoué le Liban; Vous étiez fiers de défiler ensemble et de scander des slogans contre le confessionnalisme et contre les politiciens mafieux et véreux. Vous étiez ravis de marcher les uns à côtés des autres sans vous soucier de l’appartenance religieuse des uns et des autres, puisque nous sommes tous dans le même bateau, nous avons tous le même ennemi, nous subissons tous ce système antidémocratique, confessionnel et corrompu qui nous mène aujourd’hui à la catastrophe et même à la famine!

Mes chers amis fédéralistes, revenez à réalité. La démocratie est notre seule alternative, nous n’avons à calquer ou se faire imposer aucun modèle de gouvernance venant de Turquie, d’Iran, d’Arabie, d’Israël ou d’ailleurs. Nous voulons tous vivre libre avec les mêmes droits et devoirs et nous aspirons tous à bâtir un état moderne basé sur la parité homme/ femme et le respect des droits de l’homme. Vos songes séparatistes détruisent nos rêves unionistes pour construire un Liban souverain avec ses 10542 km², un Liban laïque et démocratique et enfin un Liban indépendant doté d’une seule et unique armée nationale forte et capable de protéger nos frontières et nos ressources.

