Perspective: Le Liban peut-il s’émanciper de l’influence des grandes puissances ?

Un pays sous influence depuis sa création

Depuis son indépendance en 1943, le Liban a évolué dans un environnement international où les influences étrangères ont toujours pesé sur ses décisions politiques et économiques. En raison de sa position géographique stratégique, entre la Méditerranée et le monde arabe, le pays est devenu un point de convergence des intérêts internationaux, souvent au détriment de sa propre souveraineté.

Dès les premières années de son indépendance, le Liban a dû naviguer entre les pressions des anciennes puissances coloniales, les ambitions des États voisins et les luttes idéologiques de la guerre froide. La France, qui administrait le territoire sous mandat jusqu’en 1943, a laissé une empreinte durable sur ses institutions, son modèle éducatif et son appareil judiciaire. De son côté, le Royaume-Uni, soucieux de préserver son influence au Moyen-Orient, a joué un rôle dans les premières dynamiques politiques du jeune État libanais.

Avec le début de la guerre froide, le pays est devenu un champ d’affrontement indirect entre les blocs occidentaux et soviétiques, notamment à travers leurs alliances régionales respectives. L’Occident, conduit par les États-Unis et la France, a soutenu un Liban économiquement ouvert et aligné sur une vision libérale, tandis que l’URSS a appuyé des factions et mouvements prônant un nationalisme arabe ou une résistance à l’influence occidentale. Cette période a vu une politisation accrue des communautés libanaises, chaque groupe cherchant des soutiens extérieurs pour asseoir son pouvoir interne.

Une ingérence permanente dans les décisions politiques libanaises

L’un des aspects marquants de l’histoire moderne du Liban est son incapacité à prendre des décisions souveraines sans interférence extérieure. Chaque crise politique majeure a vu l’implication directe ou indirecte de puissances étrangères, façonnant ainsi les rapports de force internes.

En 1958 , une guerre civile de courte durée éclate entre les partisans du président pro-occidental Camille Chamoun et les forces nationalistes arabes. Ce conflit s’inscrit dans le contexte plus large du panarabisme promu par l’Égypte de Nasser et des tensions avec les États-Unis, qui craignaient un basculement du Liban dans l’orbite soviétique.

La guerre civile libanaise (1975-1990) est l'exemple le plus frappant de l'influence étrangère sur le pays. Au fil des années, la Syrie, Israël, l'Iran, les États-Unis et plusieurs pays du Golfe ont soutenu différentes factions, transformant le Liban en un champ de bataille pour des conflits régionaux.

Après l'accord de Taëf en 1989, la Syrie prend le contrôle politique et sécuritaire du Liban avec le soutien tacite des puissances occidentales, soucieuses de stabiliser la région après 15 ans de guerre.

Ces exemples montrent que le Liban n’a jamais été pleinement maître de son destin, et que ses dirigeants ont souvent dû composer avec des pressions et des influences extérieures pour gouverner.

Une dépendance économique qui limite la souveraineté

L’influence étrangère au Liban ne s’est pas limitée aux affaires politiques et militaires. L’économie libanaise a toujours été dépendante de financements extérieurs, ce qui a contribué à affaiblir la capacité du pays à mener une politique économique autonome.

Les aides financières internationales , principalement en provenance des États-Unis, de la France et des pays du Golfe, ont longtemps soutenu les infrastructures libanaises et permis de maintenir un certain équilibre monétaire.

La diaspora libanaise, forte de plusieurs millions de personnes établies en Afrique, en Amérique du Nord et dans le Golfe, joue un rôle central dans le soutien économique du pays grâce aux transferts de fonds. Cette dépendance aux envois d'argent de l'étranger a rendu le Liban vulnérable aux fluctuations économiques mondiales et aux décisions politiques des pays d'accueil de la diaspora.

Les prêts du FMI et de la Banque mondiale, bien qu'envisagés comme des solutions pour redresser l'économie, viennent avec des conditions strictes de réformes structurelles, souvent bloquées par les élites politiques libanaises soucieuses de préserver leurs intérêts.

Cette fragilité économique est un facteur déterminant de la dépendance du Liban aux puissances extérieures. Tant que l’économie libanaise ne reposera pas sur une base solide et diversifiée, le pays restera sous l’emprise des aides internationales et des conditions qui y sont attachées.

Une économie sous perfusion extérieure

L’un des principaux leviers de contrôle des grandes puissances sur le Liban est l’économie. Depuis des décennies, l’État libanais dépend des financements étrangers pour stabiliser ses finances publiques et maintenir ses infrastructures en état de fonctionnement.

Le pays a bénéficié de plusieurs conférences de soutien international, comme la Conférence de Cèdre en 2018, où la communauté internationale avait promis plus de 11 milliards de dollars d’aides conditionnées à des réformes économiques et financières. Mais l’incapacité du Liban à mettre en œuvre ces réformes a conduit à un gel de ces financements, plongeant l’économie dans un état critique.

L’aide du Fonds monétaire international (FMI), souvent perçue comme la seule issue pour relancer le pays, est elle aussi bloquée en raison de l’opposition des élites politiques aux conditions imposées, notamment en matière de lutte contre la corruption et de restructuration du secteur bancaire.

Cette dépendance financière chronique limite considérablement la marge de manœuvre du Liban sur la scène internationale. Tant que le pays restera dépendant de ces aides, il lui sera difficile d’adopter une politique économique autonome et indépendante.

L’impact des rivalités régionales et internationales

Le Liban est également pris dans les tensions géopolitiques du Moyen-Orient, ce qui rend toute émancipation des influences étrangères encore plus complexe.

L’affrontement entre l’Iran et l’Arabie saoudite se joue en partie sur le sol libanais, avec le Hezbollah représentant l’axe pro-iranien et les partis sunnites et pro-occidentaux soutenus par Riyad et Washington. Cette dualité empêche la mise en place d’une gouvernance stable, car chaque camp cherche à protéger ses intérêts au détriment d’une vision nationale unifiée.

En parallèle, les relations entre le Liban et Israël restent un facteur majeur de tensions. La frontière sud du pays est un point chaud où des confrontations sporadiques ont lieu, rendant toute autonomie stratégique difficile. Le Hezbollah, qui se présente comme un rempart contre Israël, justifie sa présence militaire par ces tensions, mais cette situation empêche également le Liban d’adopter une posture neutre sur la scène régionale.

Trois scénarios pour une émancipation du Liban

L’émancipation du Liban des ingérences étrangères suppose des transformations majeures, à la fois politiques, économiques et institutionnelles. Si une rupture totale avec les puissances qui façonnent actuellement sa diplomatie et son économie semble irréaliste à court terme, plusieurs stratégies peuvent néanmoins être envisagées pour réduire progressivement cette dépendance et restaurer une autonomie nationale.

1. Vers une neutralité diplomatique inspirée du modèle suisse

L’une des options les plus souvent évoquées pour le Liban est l’adoption d’une neutralité active, sur le modèle de la Suisse. Cette approche consisterait à refuser toute ingérence extérieure, à ne pas s’aligner sur les blocs rivaux qui s’affrontent au Moyen-Orient, et à développer une diplomatie équilibrée, qui privilégie les intérêts nationaux plutôt que les alliances confessionnelles ou idéologiques.

Historiquement, le Liban a tenté à plusieurs reprises de jouer un rôle de médiateur régional, notamment sous la présidence de Fouad Chehab (1958-1964), qui prônait une posture diplomatique indépendante. Toutefois, la réalité confessionnelle du pays a toujours rendu cette ambition difficile à mettre en œuvre. Aujourd’hui, une politique de neutralité supposerait une réforme en profondeur du système politique, avec notamment :

La suppression des interférences des partis liés à des puissances étrangères , en particulier le Hezbollah, soutenu par l’Iran, et certaines formations sunnites et chrétiennes proches des pays du Golfe ou de l’Occident.

, en particulier le Hezbollah, soutenu par l’Iran, et certaines formations sunnites et chrétiennes proches des pays du Golfe ou de l’Occident. Un renforcement de l’armée nationale , qui devrait être le seul garant de la sécurité et de la défense du territoire , afin de limiter l’intervention d’acteurs non étatiques dans les affaires militaires et diplomatiques.

, qui devrait être , afin de limiter l’intervention d’acteurs non étatiques dans les affaires militaires et diplomatiques. Un réajustement des relations avec les grandes puissances, en instaurant une politique de non-alignement qui permettrait au Liban de dialoguer avec tous les acteurs internationaux sans être pris dans des rivalités régionales.

Cependant, cette voie semble difficile à mettre en œuvre à court terme, en raison de l’ancrage profond des forces politiques dépendantes de soutiens extérieurs et des tensions internes qui fragilisent toute tentative de réforme dans ce sens.

2. Un partenariat économique plus diversifié pour réduire la dépendance extérieure

L’un des principaux leviers de domination des grandes puissances sur le Liban est l’économie. Dépendant des aides internationales, du soutien de la diaspora et des financements étrangers, le pays n’a jamais réussi à construire une économie réellement autonome.

Pour s’affranchir de cette dépendance, le Liban pourrait diversifier ses alliances économiques en se tournant vers de nouveaux partenaires internationaux, notamment :

La Chine , qui investit massivement au Moyen-Orient et pourrait offrir des financements et des infrastructures sans imposer les conditions drastiques du FMI. Pékin a déjà renforcé sa présence au Liban, notamment à travers des accords commerciaux et des projets de reconstruction.

, qui investit massivement au Moyen-Orient et pourrait offrir des financements et des infrastructures sans imposer les conditions drastiques du FMI. Pékin a déjà renforcé sa présence au Liban, notamment à travers des accords commerciaux et des projets de reconstruction. La Russie , qui cherche à élargir son influence régionale et pourrait proposer des accords énergétiques et militaires en échange d’une coopération plus étroite avec Beyrouth.

, qui cherche à élargir son influence régionale et pourrait proposer des accords énergétiques et militaires en échange d’une coopération plus étroite avec Beyrouth. Des partenariats régionaux alternatifs, en renforçant la coopération avec des pays comme la Turquie ou l’Égypte, qui pourraient offrir des alternatives économiques aux modèles dominés par l’Occident ou les monarchies du Golfe.

Toutefois, si cette stratégie présente des avantages, elle pose également plusieurs défis :

Les nouvelles puissances économiques ne sont pas exemptes d’intérêts géopolitiques et pourraient à leur tour chercher à imposer des conditions au Liban.

et pourraient à leur tour chercher à imposer des conditions au Liban. L’intégration économique dans les marchés asiatiques ou russes nécessiterait une adaptation du modèle économique libanais, historiquement tourné vers l’Europe et les États-Unis.

nécessiterait une adaptation du modèle économique libanais, historiquement tourné vers l’Europe et les États-Unis. Les risques de tensions avec les partenaires traditionnels, notamment les pays du Golfe et l’Occident, qui pourraient voir d’un mauvais œil un rapprochement du Liban avec la Chine ou la Russie.

3. Une refonte complète du système politique pour restaurer la souveraineté nationale

L’émancipation du Liban passe nécessairement par une transformation radicale de son système politique, qui est actuellement l’un des principaux facteurs de dépendance aux influences extérieures.

Le confessionnalisme politique, qui divise le pouvoir entre les différentes communautés religieuses, favorise les interventions étrangères en poussant chaque groupe à chercher un soutien extérieur pour préserver ses intérêts. Une réforme structurelle du système institutionnel pourrait permettre au Liban de retrouver une véritable autonomie décisionnelle. Cela impliquerait :

La mise en place d’un État fort et centralisé , capable de prendre des décisions indépendantes sans être soumis aux jeux d’influence des partis confessionnels.

, capable de prendre des décisions indépendantes sans être soumis aux jeux d’influence des partis confessionnels. Une refonte du mode de gouvernance , en mettant en place un système basé sur la compétence et non sur les affiliations religieuses .

, en mettant en place . Un renforcement de l’indépendance judiciaire , pour lutter contre la corruption et limiter l’impact des interférences extérieures dans les affaires internes du pays.

, pour lutter contre la corruption et limiter l’impact des interférences extérieures dans les affaires internes du pays. Un contrôle accru des financements étrangers vers les partis politiques et les institutions libanaises, afin de réduire l’influence des puissances étrangères dans la politique nationale.

Cependant, toute tentative de réforme sera confrontée à la résistance des élites politiques, qui bénéficient de ce système et qui chercheront à bloquer toute transformation susceptible de menacer leur pouvoir.

Le Liban peut-il réellement s’émanciper des grandes puissances ?

Si une indépendance totale du Liban vis-à-vis des grandes puissances semble très difficile à atteindre, il est toutefois possible de réduire progressivement cette dépendance à travers des réformes ciblées.

L’avenir du pays dépendra de plusieurs facteurs :

La capacité de la classe politique à dépasser les divisions confessionnelles pour bâtir un projet national commun.

pour bâtir un projet national commun. L’émergence d’une société civile plus forte , qui puisse faire pression sur les dirigeants pour exiger des réformes et limiter les influences extérieures.

, qui puisse faire pression sur les dirigeants pour exiger des réformes et limiter les influences extérieures. La diversification des alliances économiques et diplomatiques , permettant au Liban de ne plus être totalement dépendant d’un seul bloc d’influence.

, permettant au Liban de ne plus être totalement dépendant d’un seul bloc d’influence. Une stabilisation interne suffisante, sans laquelle il sera impossible d’entreprendre des réformes majeures.

Sans un changement de cap significatif, le Liban continuera d’être un pion dans les rivalités internationales, incapable d’imposer une politique indépendante. Mais en mettant en œuvre des transformations progressives, le pays pourrait se donner les moyens de retrouver une certaine autonomie, tout en conservant des relations équilibrées avec les grandes puissances.

L’émancipation du Liban ne pourra pas se faire en un jour, mais elle est encore possible si les dirigeants et la population s’engagent dans une voie de réformes ambitieuses et pragmatiques.