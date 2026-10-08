Israël prépare-t-il une offensive au Liban avant les élections ? Les calculs de Netanyahu autour du château de Beaufort et des hauteurs du Rihane

Benjamin Netanyahu envisagerait une nouvelle offensive au Liban avant les élections israéliennes du 27 octobre 2026. Selon des sources diplomatiques européennes, les hauteurs du Rihane et le château de Beaufort figurent parmi les secteurs sensibles. Entre calculs électoraux, objectifs militaires et négociations de Tampa, le risque demeure incertain.

8

Lire l'article Stop

Une opération militaire envisagée dans les semaines précédant le scrutin israélien

Benjamin Netanyahu envisagerait une nouvelle opération militaire d’envergure au Liban avant les élections législatives israéliennes du 27 octobre 2026. L’hypothèse apparaît dans des informations attribuées à des sources diplomatiques européennes. Selon celles-ci, le Premier ministre israélien chercherait à utiliser une démonstration de force contre le Hezbollah pour restaurer sa popularité et renforcer les chances de son parti, le Likoud. Le calendrier place cette éventualité au centre des préoccupations libanaises. Le scrutin doit intervenir sept jours après une réunion militaire libano-israélienne envisagée à Tampa, en Floride, autour du 20 octobre.

Les renseignements rapportés ne font toutefois état d’aucun ordre officiel annonçant une offensive générale. Ils décrivent un scénario étudié dans les milieux politiques et militaires israéliens. Cette distinction est essentielle. Les informations disponibles permettent d’identifier des préparatifs, des objectifs militaires et des calculs électoraux. Elles ne permettent pas d’affirmer qu’une décision définitive de lancer une opération majeure a été prise.

Le scénario présenté par les sources européennes repose sur une contrainte supplémentaire. Donald Trump chercherait à éviter une nouvelle confrontation directe avec l’Iran. Cette orientation limiterait les possibilités d’une escalade israélienne contre Téhéran. Le Liban pourrait alors constituer un théâtre militaire plus accessible pour Netanyahu, notamment en raison de la poursuite des tensions avec le Hezbollah.

Les mêmes sources établissent un lien entre cette hypothèse et les difficultés électorales du Premier ministre israélien. Le Likoud serait confronté à une concurrence accrue dans les intentions de vote. Une opération contre le Hezbollah pourrait permettre à Netanyahu de replacer les questions sécuritaires au centre de la campagne.

Cette lecture demeure néanmoins une interprétation attribuée aux interlocuteurs diplomatiques. Elle ne démontre pas que les considérations électorales constituent l’unique moteur des décisions militaires israéliennes. Les objectifs territoriaux et les préoccupations sécuritaires jouent également un rôle dans les scénarios étudiés.

Le Rihane, un objectif militaire aux conséquences politiques considérables

Les hauteurs du Rihane occupent une place particulière dans les hypothèses d’escalade. Cette région montagneuse, située dans l’arrière-pays du Liban-Sud, présente un intérêt militaire en raison de son relief et de sa position par rapport aux axes reliant plusieurs secteurs du Sud.

Une opération israélienne visant ces hauteurs ne serait pas comparable à une simple incursion frontalière. Elle impliquerait une progression vers des positions plus éloignées de la frontière et pourrait modifier sensiblement les lignes de contrôle.

Les analyses militaires publiées le 8 octobre soulignent toutefois qu’une telle opération comporterait des risques élevés. Une offensive terrestre en direction du Rihane nécessiterait des moyens importants. Elle exposerait les forces engagées à des difficultés liées au relief, à la durée des opérations et aux réactions du Hezbollah.

Le calendrier électoral constitue une contrainte supplémentaire. Une opération importante pourrait produire des gains militaires, mais également entraîner des pertes humaines susceptibles de modifier les calculs politiques de Netanyahu.

C’est pourquoi une autre hypothèse est envisagée : privilégier des frappes aériennes intensives, des destructions d’infrastructures et des incursions limitées plutôt qu’une offensive terrestre générale.

Cette formule permettrait à Israël de maintenir une pression militaire élevée sans engager immédiatement une opération aux conséquences difficiles à maîtriser.

Les informations disponibles ne permettent pas de confirmer que le Rihane a été désigné comme objectif d’une offensive décidée. Elles montrent cependant que cette région figure parmi les secteurs étudiés dans les analyses des options militaires israéliennes.

Le château de Beaufort au centre d’une bataille pour le contrôle des hauteurs

Le secteur du château de Beaufort constitue un autre point de tension majeur. La forteresse domine une partie du Liban-Sud et offre une vue sur plusieurs axes et localités. Les hauteurs environnantes présentent donc un intérêt stratégique pour les forces qui cherchent à surveiller les mouvements militaires dans la région.

Les autorités libanaises souhaitent obtenir le retrait israélien des villages situés autour du château. Cette demande doit figurer parmi les dossiers abordés lors des prochaines négociations militaires avec Israël.

Le retrait permettrait à l’armée libanaise de se déployer dans les secteurs concernés et de rétablir progressivement l’autorité de l’État.

Israël défend une approche différente. Ses responsables militaires considèrent que certaines positions élevées sont nécessaires pour empêcher la reconstitution des capacités offensives du Hezbollah.

Cette divergence explique l’importance du secteur dans les discussions diplomatiques. Pour Beyrouth, la question concerne la récupération de territoires et le retour des habitants. Pour Israël, elle porte sur la possibilité de maintenir un dispositif de surveillance et d’intervention avancé.

Les destructions signalées dans plusieurs localités compliquent encore la situation. Le retrait militaire ne suffirait pas à permettre un retour immédiat des populations si les habitations, les routes et les infrastructures essentielles demeurent endommagées.

Le contrôle des hauteurs pourrait donc déterminer non seulement l’évolution des positions militaires, mais également les conditions de reconstruction des villages.

Israël cherche à modifier durablement la géographie militaire du Sud

Les analyses militaires disponibles décrivent une évolution de la doctrine israélienne après l’attaque du 7 octobre 2023. Les responsables israéliens considèrent que la surveillance de la frontière ne suffit plus à prévenir une attaque préparée depuis les territoires voisins.

Cette réflexion concerne directement le Hezbollah. Israël affirme que la force Radwan disposait de plans destinés à mener des opérations vers la Galilée. Cette menace présumée sert à justifier la création de positions avancées et la destruction d’infrastructures proches de la frontière.

L’objectif israélien ne serait donc pas uniquement de repousser les combattants du Hezbollah. Il consisterait à empêcher matériellement la reconstitution des conditions permettant une attaque.

Cette approche explique l’importance accordée aux reliefs, aux axes de circulation et aux espaces situés à proximité des localités israéliennes.

Les informations publiées évoquent notamment une volonté de contrôler les terrains qui pourraient servir de positions d’observation, de préparation ou de lancement d’opérations.

Cette stratégie comporte des conséquences directes pour les habitants du Liban-Sud. La destruction de bâtiments et les restrictions imposées dans certains secteurs peuvent rendre le retour des populations difficile, même en l’absence d’affrontements permanents.

La question devient alors celle de la durée de ces mesures. Un dispositif présenté comme temporaire peut modifier durablement les conditions de vie s’il empêche la reconstruction et le retour des habitants.

Les autorités libanaises cherchent précisément à éviter qu’une logique de sécurité israélienne ne se transforme en contrôle territorial prolongé.

Les élections du 27 octobre compliquent les décisions militaires

Le calendrier électoral israélien constitue un élément central de l’analyse. Les élections législatives sont annoncées pour le 27 octobre 2026. Les négociations militaires de Tampa sont envisagées autour du 20 octobre.

Cette proximité crée une période de forte incertitude.

Une opération militaire menée avant le scrutin pourrait permettre à Netanyahu de présenter des résultats sécuritaires. Elle pourrait également exposer son gouvernement à des critiques si les pertes étaient importantes ou si les objectifs annoncés n’étaient pas atteints.

Les analyses disponibles soulignent cette contradiction. Une offensive majeure pourrait être politiquement avantageuse en cas de succès rapide. Mais elle comporterait un risque considérable si les combats se prolongeaient.

Le choix d’une pression militaire limitée apparaît donc comme une possibilité. Des frappes aériennes, des destructions ciblées ou des incursions de courte durée pourraient permettre au gouvernement israélien de maintenir une posture offensive sans engager immédiatement une campagne terrestre étendue.

Toutefois, une telle stratégie ne garantirait pas l’absence d’escalade. Le Hezbollah pourrait répondre aux opérations israéliennes, entraînant une succession de frappes et de contre-frappes.

Le calendrier électoral ne permet donc pas de prévoir avec certitude les décisions de Netanyahu. Il constitue un facteur supplémentaire dans des calculs déjà influencés par les contraintes militaires et diplomatiques.

Washington tente de maintenir les négociations tout en exigeant le désarmement du Hezbollah

La position américaine comporte plusieurs dimensions. Washington souhaite renforcer l’autorité de l’État libanais et obtenir des mesures concrètes concernant les infrastructures militaires du Hezbollah.

Les responsables américains défendent une approche progressive. Elle commencerait par l’application des arrangements sécuritaires et se poursuivrait par un renforcement du contrôle de l’armée libanaise sur les territoires concernés.

Cette orientation pourrait favoriser des retraits israéliens accompagnés de mécanismes de vérification.

Mais les demandes israéliennes compliquent les discussions. Israël souhaite conserver la possibilité d’intervenir lorsqu’il estime qu’une menace apparaît.

Le gouvernement libanais refuse, pour sa part, qu’un dispositif de sécurité permette à une armée étrangère de maintenir durablement une liberté d’action sur son territoire.

Les négociations de Tampa doivent donc examiner des questions qui dépassent le simple redéploiement militaire.

Elles concernent notamment les modalités de contrôle des armes, les garanties de retrait et la possibilité pour l’armée libanaise d’assurer la sécurité dans les zones évacuées.

Les informations disponibles ne confirment pas qu’un accord a été trouvé sur ces points.

Une cargaison d’explosifs découverte à la frontière syrienne

Les tensions militaires s’accompagnent d’inquiétudes concernant la sécurité intérieure libanaise.

Les informations publiées le 8 octobre rapportent la découverte, par l’armée libanaise, d’une cargaison d’explosifs qui aurait été destinée à entrer sur le territoire depuis la Syrie.

Le chargement comprenait 245 kilogrammes de trinitrotoluène, quatre engins explosifs prêts à l’emploi, huit détonateurs et des câbles électriques.

Les personnes impliquées dans le transport auraient pris la fuite du côté syrien à l’arrivée d’une patrouille libanaise.

Aucune information disponible ne permet d’identifier les destinataires de cette cargaison. Il serait donc injustifié d’établir un lien avec le Hezbollah ou avec les scénarios militaires israéliens sans éléments supplémentaires.

Cette découverte souligne néanmoins les difficultés auxquelles les forces de sécurité libanaises sont confrontées dans une période de tensions régionales.

L’armée doit surveiller les frontières, lutter contre les trafics d’armes et préparer son déploiement dans le Sud.

Ces responsabilités simultanées peuvent peser sur ses moyens opérationnels.

Le Hezbollah face au risque d’une nouvelle confrontation

Le Hezbollah demeure un acteur central des calculs israéliens. Sous la direction de Naim Kassem, le parti défend le maintien de ses capacités militaires tant que les forces israéliennes occupent des positions au Liban-Sud.

Cette position repose sur une lecture de la sécurité nationale différente de celle défendue par le gouvernement de Nawaf Salam.

Le Premier ministre souhaite renforcer le monopole étatique de la force et réserver aux institutions constitutionnelles les décisions concernant la guerre et la paix.

Le Hezbollah considère que ses armes restent nécessaires face aux menaces israéliennes.

Une nouvelle opération militaire pourrait accentuer cette divergence.

Les partisans du désarmement pourraient y voir la confirmation des risques liés à l’existence d’une force armée indépendante de l’État. Le Hezbollah pourrait, au contraire, invoquer l’offensive pour défendre la nécessité de conserver ses capacités.

Les conséquences politiques dépendraient notamment de l’ampleur des opérations et des réactions des différentes parties.

Les informations disponibles ne permettent pas d’établir les intentions opérationnelles du Hezbollah en cas de nouvelle offensive.

Elles montrent cependant que le parti refuse de dissocier le débat sur ses armes du retrait israélien et des garanties de sécurité.

Trois scénarios militaires envisagés avant les élections

Les informations publiées le 8 octobre permettent de distinguer trois hypothèses principales.

La première correspond à une offensive terrestre d’envergure, susceptible de viser des secteurs stratégiques comme les hauteurs du Rihane. Cette option comporterait des risques militaires et politiques importants. Elle pourrait modifier les lignes de contrôle, mais exposerait Israël à une confrontation prolongée.

La deuxième repose sur une intensification des frappes aériennes et des incursions limitées. Elle permettrait de maintenir la pression sur le Hezbollah tout en réduisant l’engagement terrestre. Cette formule pourrait également être présentée comme une démonstration de force avant le scrutin.

La troisième consiste à privilégier les négociations de Tampa et à chercher des garanties sécuritaires sans lancer une nouvelle opération majeure.

Ces scénarios ne constituent pas des plans officiellement annoncés. Ils correspondent aux options examinées dans les analyses politiques et militaires disponibles.

Leur réalisation dépendra des décisions israéliennes, des réactions du Hezbollah et de l’évolution des discussions diplomatiques.

Le Liban face à une échéance diplomatique et militaire incertaine

Au 8 octobre 2026, les autorités libanaises cherchent à obtenir des garanties permettant d’éviter une nouvelle escalade. Les négociations envisagées à Tampa constituent l’une des principales possibilités diplomatiques.

Le gouvernement souhaite notamment obtenir le retrait israélien des territoires occupés et permettre le déploiement de l’armée dans les secteurs concernés.

Mais les positions israéliennes restent éloignées des demandes libanaises. Israël cherche à maintenir des garanties militaires lui permettant d’empêcher la reconstitution des infrastructures du Hezbollah.

La proximité des élections israéliennes ajoute une incertitude supplémentaire.

Les informations disponibles ne permettent pas d’affirmer que Benjamin Netanyahu a décidé de lancer une offensive générale avant le 27 octobre. Elles montrent néanmoins que cette hypothèse est prise au sérieux par plusieurs interlocuteurs diplomatiques.

Les secteurs du Rihane et du château de Beaufort occupent une place importante dans les analyses des risques militaires. Leur contrôle pourrait modifier durablement les conditions de sécurité et les possibilités de retour des habitants.

La période comprise entre les négociations envisagées du 20 octobre et le scrutin du 27 octobre apparaît ainsi particulièrement sensible.

Le Liban devra composer avec les décisions israéliennes, les exigences américaines et les positions du Hezbollah, alors qu’aucun accord définitif ne garantit encore un retrait israélien complet ni une stabilisation durable de la frontière.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews