La Banque du Liban cessera de financer le pays à partir de lundi, selon le nouveau chef par intérim

Dans le Liban post-Riad Salamé, un bras de fer se déroule entre la nouvelle direction de la banque centrale du pays et l’État.

Wassim Mansouri, qui a assumé le rôle de directeur par intérim de la Banque du Liban après la fin du mandat de 30 ans de M. Salamé le 31 juillet, a déclaré que l’institution “doit complètement cesser de financer le gouvernement en dehors d’un cadre légal”.

Cette nouvelle politique devrait commencer lundi, comme l’a rapporté la presse libanaise et confirmé à The National par une source bancaire.

Il relève du Code libanais de la monnaie et du crédit, qui stipule que « le principe est que la banque centrale n’accorde pas de crédits au secteur public », sauf en cas de « nécessité absolue ».

Cependant, même dans de telles circonstances, un prêt de la banque centrale est considéré comme un dernier recours et toutes les options alternatives doivent être soigneusement explorées pour protéger la monnaie.

Selon la loi libanaise, la banque centrale ne peut pas prêter à l’État à moins qu’une étude approfondie ne démontre qu’il n’existe aucune circonstance qui empêcherait le remboursement.

Pourtant, la nouvelle direction de la banque a clairement indiqué qu’il y avait plusieurs facteurs à prendre en compte.

La banque centrale a demandé au gouvernement libanais d’introduire une liste de réformes dans le délai de six mois prévu dans son plan global, “pour rétablir la confiance et garantir des revenus supplémentaires, à partir de son cadre budgétaire pour rembourser le nouveau prêt en cours”, a écrit M. Mansouri et les trois vice-gouverneurs dans un document vu par The National.

M. Mansouri a déclaré que toute demande de financement du gouvernement “en dehors du cadre légal” serait rejetée.

Changement significatif

L’ultimatum de la banque centrale marque un changement significatif par rapport à une politique de 30 ans, au cours de laquelle la banque centrale a généreusement financé le déficit budgétaire sans imposer de conditions.

Cela a conduit à l’une des pires crises financières du Liban et à des pertes financières s’élevant à environ 70 milliards de dollars et privant les déposants de leur épargne.

Au lieu d’investir dans des projets de développement pour renforcer l’économie, ce qui aurait facilité le remboursement, les fonds empruntés ont été utilisés pour couvrir les dépenses courantes de l’État et la facture d’importation.

Cela comprenait le soutien du secteur public gonflé du Liban, souvent exploité pour le recrutement de clients, le service des intérêts de la dette et la résolution de l’abîme financier d’Électricité du Liban, la compagnie d’électricité appartenant à l’État.

Cependant, les analystes doutent de la capacité de M. Mansouri à changer de politique avec les mêmes forces politiques au pouvoir.

“On ne révise pas un système en place depuis 30 ans en quelques semaines”, a déclaré au National une source anonyme proche du dossier.

La décision de fermer le robinet pourrait potentiellement déclencher une crise budgétaire, entraînant des menaces et des pressions de toutes les parties contre la banque centrale.

Cela soulève la question de savoir si le chef par intérim et ses vice-gouverneurs sont prêts à entrer en conflit direct avec les politiciens.

M. Mansouri est un cousin éloigné du président du Parlement Nabih Berri, le chef du parti chiite le Mouvement Amal, qui contrôle le ministère des Finances depuis près de 10 ans.

M. Berri l’a nommé le plus ancien des quatre vice-gouverneurs en 2020.

“Le risque est qu’ils finissent par succomber aux pressions de la classe dirigeante et financer l’État malgré tout, entraînant une perte de leur crédibilité”, a déclaré la source.

Liste des réformes

La législation demandant au parlement de fixer les conditions est toujours en cours de discussion et n’a pas encore été proposée, même si son initiation devrait venir du parlement, car le Premier ministre par intérim Najib Mikati a déclaré qu’il n’enverrait pas le projet de loi à l’assemblée.

Il permettrait à la banque centrale de prêter jusqu’à 200 millions de dollars par mois sur une période de six mois sous réserve de réformes conditionnelles.

Mais la banque conserverait une option pour rétracter le prêt si les réformes n’étaient pas introduites comme prévu.

Le plan comprend un examen du budget qui doit être approuvé par le Parlement avant la fin de ce mois avec un objectif de recettes fiscales d’au moins 3 milliards de dollars. Il comprend également l’approbation d’une loi sur le contrôle des capitaux dans le même délai et d’une loi sur la restructuration du capital d’ici la fin du mois prochain.

De telles lois assureraient une répartition équitable des actifs en devises au sein de l’économie et pourraient revitaliser les banques en difficulté tout en éliminant celles qui sont insolvables, le tout dans le but de restaurer la confiance dans le secteur.

Ces réformes font partie des exigences du Fonds monétaire international depuis 2020, mais leur mise en œuvre a constamment été retardée en raison de blocus politiques.

Au milieu d’ un parlement profondément divisé, la perspective de ratifier une telle loi, si jamais elle est proposée, paraît mince.

Un dangereux précédent ?

Les experts ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’une telle loi pourrait créer un dangereux précédent.

Siham Rizkallah, professeur d’économie à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, a déclaré au National que la banque centrale n’a pas besoin d’une nouvelle loi pour prêter à l’État. Il peut aussi légalement refuser de le faire.

Elle a déclaré que l’introduction d’une nouvelle loi servirait de “couverture” à la nouvelle direction de la banque, transférant “la responsabilité sur la classe politique tout en faisant pression sur elle pour mettre en œuvre les réformes nécessaires”.

“Mais cela risque de compromettre l’indépendance de la BDL”, a-t-elle ajouté, “car cela [annulera] le Code de la monnaie et du crédit, qui assure l’autonomie de la politique monétaire de la banque centrale vis-à-vis des préoccupations budgétaires, du gouvernement et du ministère des Finances”, a-t-elle ajouté. a dit.

“La capacité de mener une politique monétaire indépendamment des considérations politiques est la pierre angulaire d’une banque centrale efficace”, a écrit l’expert financier Mike Azar sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Je n’ai jamais vu une banque centrale porter délibérément atteinte à sa propre indépendance en demandant une ingérence politique dans ses prérogatives fondamentales. Si nous créons ce précédent aujourd’hui, qui peut dire que le parlement ne votera pas une deuxième loi plus tard pour forcer la banque à continuer à prêter au [gouvernement] ? »

Cette dynamique entre la nouvelle direction de la banque centrale et l’État pour détourner les responsabilités est une récurrence courante dans la politique libanaise.

La banque centrale avait donné à la classe politique le temps de retarder les réformes en subventionnant massivement ses dépenses, tout en permettant à l’élite économique d’obtenir des rendements attractifs sur leurs dépôts et aux banques de réaliser des bénéfices confortables, poussant l’ensemble du système à s’effondrer en 2019.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/08/07/lebanons-central-bank-to-pull-the-plug-on-state-funding/.