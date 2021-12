La livre libanaise a atteint son plus bas historique sur la plateforme d’échange électronique Sayrafa de la Banque du Liban, avec 12 millions de dollars échangés au taux de 21 300 LL/USD.

Cette forte hausse du volume – il s’établie généralement autour d’une moyenne de 5.8 millions de dollars quotidiennement – a été du fait des banques et des établissements de change accrédités et intervient alors que la livre libanaise est également à son plus bas historique au marché noir. La parité de la livre au marché noir a ainsi passé le seuil des 27 000 LL/USD en fin d’après-midi.

Les observateurs indiquent que cette nouvelle détérioration était attendue en raison de la décision de la Banque du Liban à relever le taux de parité permettant le retrait de devises des banques libanaises de 3 900 LL/USD à 8 000 LL/USD. Certaines sources indiquent que le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, qui avait d’abord écarté cette proposition, aurait finalement accepté à la demande du président de la chambre des députés Nabih Berri.

Par ailleurs, certaines sources indiquent également qu’une manipulation du cours de la livre libanaise face au dollar aurait été du fait d’acheteurs de chèques bancaires qui souhaiteraient ainsi amener à ce que ces 8 000 LL/USD n’équivalent plus que 15% à 20% du cours du marché noir, soit avec un objectif de cour de 40 000 LL/USD, un taux de change qui serait également compatible avec la hausse du salaire minimum de 600 000 LL par mois à 2 millions de livres libanaises par mois sans gains de productivité comme proposé par le gouvernement.

Cette brusque détérioration induit une perte supplémentaire du pouvoir d’achat de la population, une détérioration qui pourrait ainsi se poursuivre avec une forte hausse des prix.

Ainsi, le salaire minimum équivalent à 600 000 LL, soit 400 USD il y a 2 ans, se rapproche désormais des 20 USD par mois et le salaire médian qui représentait 1 000 USD par mois il y a 2 ans, n’équivaut plus aujourd’hui que 55 USD par mois poussant de nombreuses familles à vivre sous le seuil de pauvreté.

82% des familles se trouveraient ainsi dans un état de pauvreté et plus de 50% dans un état de pauvreté extrême aujourd’hui.