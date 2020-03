À cette question, évidemment que non. La crise économique que connait actuellement le Liban nécessite des solutions immédiates, aussi immédiates d’ailleurs que l’arrivée à maturité des Eurobonds, le 9 mars prochain. Il s’agit de mettre en place et non plus de proposer, des réformes économiques, monétaires et fiscales pour résoudre la question du déficit public important, qui atteint 166% du PIB.



Quant au pétrole, il s’agit pour l’heure d’une ressource hypothétique, avec une probabilité de succès de 50% de l’aveux même des entreprises ayant mené les fameuses études sismiques préalables aux forages exploratoires. Les échantillons recueillis par les forages exploratoires serviront à déterminer si pétrole, il y a, s’il est techniquement exploitable et s’il est économiquement viable de l’exploiter.



Il y a donc beaucoup de “si” et en économie ou dans le monde des affaires ou dans la gestion d’un pays, il faut s’appuyer sur des certitudes.



On est d’ailleurs actuellement au momentum des forages exploratoires et non des forages d’exploitation qui interviendraient à ce moment-là vers 2027, donc bien au-delà le 9 mars prochain.



Même si le pétrole existe, qu’il soit techniquement exploitable et qu’il soit économiquement viable, d’autres questions se poseront à ce moment-là, comme par exemple, si cette nouvelle ressource ne risque pas, au contraire, à dégrader encore plus les conditions sociales et économiques de la population. C’est ce qu’on appelle, le mal, le syndrome ou encore la maladie hollandaise.