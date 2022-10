Question : Mina Al Oraibi, Le National. Le Moyen-Orient, bien sûr, a une image mitigée, mais vous parlez de la menace d’une inflation galopante, que nous voyons au Liban, et il semble que pratiquement aucune politique monétaire ne peut faire face à l’impact dévastateur d’une inflation à 200 % ou plus , et pourtant nous nous inquiétons d’un vide politique, et le FMI a été très clair sur ses conditions.

Ma première question sur le Liban est, que pouvons-nous faire, compte tenu de la situation et comment le FMI voit la menace de ces circonstances d’instabilité politique ? Mais plus important encore, cette semaine, nous avons entendu parler de la possibilité de cet accord entre le Liban et Israël, des frontières maritimes, et éventuellement de la lumière sur la crise énergétique et aussi la crise économique, quel impact cela peut-il avoir pour le Liban et la région ? Merci.

M / s. Georgieva : Merci. Célébrons quand il y a quelque chose à célébrer. Cet accord est une raison de se réjouir. Mais cela ne se matérialisera comme une source de croissance et d’opportunités pour le Liban que si nous voulons avoir un engagement clair au niveau politique à œuvrer pour la stabilité du Liban. Et j’en appelle à tous ceux qui se trouvent dans les hautes sphères du pouvoir au Liban pour qu’ils donnent la priorité à votre pays, à votre peuple. Nous avons un accord au niveau du personnel. Nous ne pouvons pas bouger. Pourquoi? Parce que les actions préalables que nous avons identifiées et qui sont au bénéfice du peuple libanais ne sont pas encore remplies. Il y a toujours cette paralysie. Il ne peut être résolu que si les dirigeants politiques libanais mettent de côté ce qui les divise et s’efforcent de servir le peuple libanais qui ne mérite rien de moins.