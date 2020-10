Les responsables municipaux de Batroun, localité placée depuis ce matin en confinement par les ministères de l’intérieur et de la santé en raison de la hausse importante du nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19, ont refusé les dernières mesures portant notamment sur la fermeture des magasins et la mise en quarantaine des habitants.

Marcelino Al Harak appelle par conséquent les magasins à ouvrir leurs portes “comme à leurs habitudes”, estimant par ailleurs ne pas défier les autorités libanaises et mettant en cause les méthodes de calcul. Selon les responsables municipaux, le nombre de cas ne dépasserait pas les 22 cas pour 30 000 personnes.

Il a également estimé que les municipalités savent prendre leurs propres décisions dans la situation actuelle et que les décisions devraient être prises par eux et non par les autorités publiques.

La municipalité de Batroun fait ainsi partie des 169 localités placées en quarantaine du 12 octobre à 6 heures du matin jusqu’au 19 octobre.

Mise à jour 12h: Les forces de sécurité intérieure, en patrouille à Batroun, ordonnent la fermeture des magasins ayant ouvert ce matin leurs portes.

Ces mesures interdisent l’entrée et la sortie de ces localités – hors cas urgents – entre minuit et 6 heures du matin et limitent également le nombre de personnes à bord des véhicules traversant ces localités, à 4 pour chaque véhicule privé et à la moitié de la capacité maximale pour les transports publics. Les administrations publiques et privées voient également tous les évènements, fêtes, rassemblements y compris religieux être supprimés. Seuls les supermarchés ou encore les hôpitaux, dispensaires et pharmacies pourront garder leurs portes ouvertes.

Un couvre feu sera instauré d’une heure jusqu’à 6 heures du matin. La population est également appelé à porter un masque, à respecter les mesures de distanciation et à éviter tout rassemblement.