Crise: De nombreuses routes coupées ce vendredi

Certains axes routiers voient le trafic être perturbé par des queues devant les stations essence encore ouvertes et d’autres par des manifestations. Les manifestants dénoncent la dégradation des conditions sociales et économiques actuelles et notamment les pénuries de fioul avec des secteurs d’activités très impactés par ce facteur.

Des quartiers entiers, notamment de la capitale Beyrouth voire même des hôpitaux annoncent l’interruption du fonctionnement de leurs générateurs faute d’avoir pu obtenir le précieux liquide.

En cause, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé qui avait personnellement annoncé la fin du programme de subvention à l’achat des carburants et les distributeurs de fioul qui attendent désormais la publication d’une nouvelle grille tarifaire du ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques pour livrer le stock présent sur le territoire. De leur côté, les autorités libanaises dénoncent cette mesure unilatérale de la Banque du Liban et soulignent, comme l’indique un communiqué de la direction générale du Pétrole, que la grille tarifaire publiée ce mercredi reste valide.

Parmi les routes actuellement bloquées au niveau de la capitale, l’ancienne route de l’aéroport. L’accès nord a été momentanément bloqué en début de l’après-midi au niveau de Dora.

Au sud du Liban, l’autoroute Tyr-Saïda est bloquée au niveau de la localité de Sarafand, tout comme des difficultés sont apparues au niveau de la jonction Jadra à Saïda. À Tyr, la circulation vers Naqoura est interrompue au niveau de l’Hôpital Italo-libanais.

Au nord du Liban, le trafic est interrompu entre Kfarsaroun et Koura tout comme au niveau de la route maritime d’Anfeh. L’accès à la ville de Denniyeh est rendue difficile non pas par une manifestation cette fois-ci mais par les files d’attentes devant les stations essence.

