Les forces de sécurité intérieure indiquent avoir saisis 1 674 895 litres de fioul et 270 745 litres d’essence sur l’ensemble du pays entre le 1er juillet 2021 et le 20 août 2021. Cette importante quantité – illégalement stockée, précise le communiqué – se trouvait dans les réservoirs de 372 stations essence et a été distribuée aux automobilistes en conformité avec la tarification officielle.

Cependant, d’importantes quantités de carburants – de l’ordre de 4,074,115 de fioul et de 2,805,256 millions de litres d’essence – ont également été saisies dans des entrepôts privés. Cette marchandise était destinée au marché noir. 81 personnes ont été ainsi arrêtées et 16 citernes et 18 pompes ont été confisquées. Cette saisie a été distribuée aux hôpitaux, boulangeries, municipalités et générateurs privés ainsi qu’aux institutions caritatives et celles de première nécessité.

Au total, les forces de sécurité intérieure indique avoir également permis l’arrivée sur le marché de 18 844 800 litres de carburants dont 8 228 650 litres d’essence et de 8 228 650 litres de fioul vendus aux automobilistes et aux organismes à la tarification officielle.

