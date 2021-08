Des responsables militaires russes indiquent que les défenses syriennes constituées par les systèmes Pantsyr-S et Buk-M2 ont pu abattre 22 des 24 missiles lancées par les avions israéliens en violation du territoire libanais, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pour l’heure, il semblerait que le système S300 mis en place acheté par la Syrie n’a pas eu besoin d’être activé face aux menaces actuelles. Par ailleurs, 3 missiles israéliens se seraient abattus dans la région de Qalamoun, côté libanais.

Pour rappel, 6 avions israéliens avaient alors mené une attaque aérienne contre des cibles situées à Homs et à Damas tirant un certain nombre de missiles au-dessus de la banlieue Sud de Beyrouth. Cette attaque, a amené à mettre en danger les vols civils à destination du Liban et au détournement notamment d’un vol de la MEA au départ d’Abu Dhabi.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն