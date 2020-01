La fin des cohabitations ruineuses ?

« Les névroses sont comprises comme résultant d’un blocage de la régulation organismique, autrement dit comme les formes sucsitées par ce qui perturbe le fonctionnement normal de l’orientation et de l’expression de soi et empêche ainsi une gestion fluide du champ. Les symptômes individuels acquièrent ainsi une signification sociale: ils sont compris comme des solutions d’urgence émergeant sous la pression de réalités sociales aberrantes». Kathleen Höll MA, Gestalt thérapeute, 1999.

Que de libanais ont accepté de tolérer et d’appuier ouvertement des personnages qui ont décidé de se faire la guerre et de se repositionner ensuite sur l’échiquier politique tout en restant distants de la culture consensuelle et de la marque du haut mérite. Grâce à l’heureuse émergence du mouvement révolutionnaire, le 17 Octobre 2019, il est désormais inconcevable pour beaucoup parmi nous de reconsidérer des « représentants » sous influence, non strictement qualifiés pour le poste, reconnus comme des experts du contournement des lois et des stratèges de la fibre confessionnelle. Un système épris de justificatifs déforme la pratique d’une fonction qui requiert de nécessaires révisions et de justes corrections. Ainsi, au lieu de faire progresser et de défendre la qualité citoyenne en nous et entre nous, le mauvais choix de tant d’électeurs a favorisé, bon gré, mal gré, le recours désobligeant aux diverses strates de tutelles. Elles se sont rigoureusement réparties en diverses sphères institutionnelles avec un passe-partout de promesses aux gens pour de meilleurs jours à venir qui ne pointent toujours pas !

» Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles » alors que le partenariat pour promouvoir des comportements indépendants a été couramment absent ou confus entre des citoyens inconséquents et des élus corrompus. Ceux-ci habitent dans une tour privilégiée et fermée où règnent les raisons opportunes et la donne du fait accompli !

Depuis la déclaration de l’indépendance, les appels aux services personnalisés ont composé la base du choix électoral selon la préférence des uns aux concordances claniques, religieuses, politiques, hiérarchiques ou géostratégiques. Cependant, la massive réaction d’une immense part de la population a sonné le glas d’une implacable vérité. Ces libanais ont enfin atteint la maturité du regard et de l’autocritique vis à vis de leur propre histoire de dépendances ! Pour eux, la nouvelle composition gouvernementale nécessite d’être composée de professionnels, femmes et hommes, rodés pour résoudre avec succès des situations complexes et voués à défendre l’indépendance à la tâche en tout lieu et circonstance !

Le libanais ne veut plus être affligé par la non reconnaissance de ses droits et par la mise à écart de sa présence. Celle-ci est plus que jamais incontournable et indispensable pour la sauvegarde de la nation ! Il s’agira de la célébrer par une fin sans retour des cohabitations sournoises et ruineuses !!

» Le gouvernement des experts se présente comme « technique », comme le seul capable de contrer les difficultés, de surmonter les résistances à prendre les mesures nécessaires – résistance des politiciens traditionnels,… D’où vient cette capacité ? Précisément du fait qu’il s’agit de « techniciens », qui traitent les décisions politiques en termes objectifs. Il ne s’agit pas de solutions nouvelles ou « créatives », plutôt de la seule solution possible.. »Peppino Ortoleva, Hermès, La Revue, 2012.