La prétendue  »civilisation judéo-chrétienne(1) » véhicule une idéologie fasciste

- Advertisement -

(19/20/2025) Mohamed El Bachir

Shoah: un crime contre l’humanité du XXe siècle devenu l’alibi d’un génocide du XXIe

siècle

La Shoah, catastrophe, anéantissement, fut l’entreprise d’extermination systématique, menée par l’Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Une entreprise inhumaine qui a conduit à la disparition de cinq à six millions de Juifs. Cette vérité aurait dû servir à l’humain pour empêcher d’autres crimes contre l’humanité comme par exemple, la Nakba dont est victime le peuple palestinien… Le génocide des Tutsis au Rwanda…

L’événement qui s’est déroulé le 7 octobre 2023 en Palestine occupée fut qualifié de génocide par la puissance occupante et ses alliés occidentaux. Il ne s’agit nullement de polémiquer sur le terme utilisé pour qualifier cet acte du 7 octobre mais souligner la responsabilité des dirigeants occidentaux qui, en permettant à l’Etat d’Israël de ne respecter aucune résolution de l’ONU en faveur du peuple palestinien, ont donné carte blanche au mouvement sioniste pour mettre en place sa stratégie de réalisation du Royaume d’Israël, du Nil à l’Euphrate. Et l’annexion de la Cisjordanie et la destruction de Gaza n’est qu’une étape. Aussi le génocide de Gaza est considéré par l’impérialisme israélo-occidental comme un mal nécessaire. Nécessaire parce que l’existence du peuple élu est en danger perpétuel. C’est ainsi que la Shoah, au lieu d’être un repère contre le mal devient un alibi pour légitimer le mal tout en endossant l’habit de l’éternelle victime.

Un exemple comme illustration de cette affirmation: l’ambassadeur d’Israël à l’ONU et l’étoile jaune.Tout être humain digne de ce qualificatif ne niera pas que la population juive d’Europe a vécu les pogroms, les camps de concentration. Bref, un génocide. L’étoile jaune symbolise cette atrocité. Mais ce même être humain, juif ou non, conscient de ces faits agira, là où il se trouve, pour que n’importe quelle population, de par le monde, ne vive pas un tel malheur. C’est pour cette raison qu’en arborant l’étoile jaune au siège de l’ONU, l’ambassadeur d’Israël a insulté et la mémoire des victimes de la Shoah et les ambassadeurs présents. C’est l’humanité entière qui est ainsi méprisée…

Et c’est du siège de l’ONU que B.Netanyahu a donné l’ordre d’assassiner Hassan Nasrallah, le combattant du siècle (2). Et c’est dans cette ONU où, en 1948 , au nom du Droit international, a été commis la première injustice, le vol de la terre Palestine en se débarrassant de son propriétaire, le peuple palestinien. Cette injustice est toujours en cours. En effet, la terre promise au peuple élu ne peut devenir réalité que si le palestinien devient le peau rouge du Moyen-Orient… D’où la question, à quoi sert l’ONU que De Gaulle, avait qualifiée de machin?

Iran: Le sionisme acteur principal dans un scénario otanien au Moyen-Orient

Pour pérenniser ce Royaume d’Israël, il est nécessaire, d’une part, de soumettre les Etats arabes dont certains abritent des bases militaires états-uniennes. Cette soumission politique porte le nom Accords d’Abraham. Elle a permis la destruction des Etats comme l’Irak, le Soudan, la Libye et la Syrie et programmer le génocide du peuple palestinien à Gaza. Un génocide accompagné d’un nettoyage ethnique et de la colonisation continue de la Cisjordanie.

Des Accords d’Abraham qui ont ouvert la porte à l’Etat d’Israël vers l’Iran. Dans l’article intitulé «L’Iran et la résistance libanaise en ligne de mire» (3) datant 2017, Je soulignais que l’OTAN et l’Etat sioniste- dans le contexte géopolitique syrien de l’époque-préparent «une tempête d’une grande ampleur» (3).

Etat des lieux:

_L’ Etat sioniste possède la bombe nucléaire et n’est pas membre de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

_ L’Iran ne possède pas la bombe nucléaire tout en étant membre de AIEA.

_Depuis 2010, l’Iran est victime d’assassinats et de sabotages visant les hauts responsables et les scientifiques du pays. L’auteur de ces assassinats est la victime éternelle. A savoir le peuple élu dont l’Etat est au-dessus des lois internationales.

_Le 2 avril 2015, à Vienne, les ministres des Affaires étrangères de l’Iran, des Etats-unis, de la Russie, de la Chine, de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne signent un accord sur le nucléaire iranien, sous le nom de Plan d’action global commun (PAGC). Cet accord-cadre avait pour but de contrôler le programme nucléaire iranien et de permettre la levée progressive des sanctions économiques qui touchent l’Iran. L’ AIEA valide l’accord. Mais le 8 mai 2018, D.Trump1 annonce le retrait des Etats-unis de cet accord, à la grande satisfaction de l’Etat d’Israël. Ce retrait signifiait que le Chef suprême de l’OTAN et l’Etat d’Israël avait un autre objectif stratégique au Moyen-Orient : soumettre l’Iran.

Et quand le chef suprême de l’OTAN avec l’aval des idéologues sionistes décident, l’Angleterre , la France et l’Allemagne approuvent et exécutent.

Une exception, le non à la guerre en Irak en 2003, porté par D. de Villepin, sous la présidence de J.Chirac.

Mais une exception n’infirme pas la règle, le chancelier allemand Friedrich Merz le prouve en déclarant sans peur du ridicule:«c’est le sale boulot qu’Israël fait pour nous tous » (4) en attaquant l’Iran. Et il ajoute: le pouvoir iranien «a apporté la mort et la destruction dans le monde.»(4)

Et le même chancelier ne dit mot sur le sale boulot qu’Israël fait à Gaza et en Cisjordanie: colonisation, génocide et famine. Un sale boulot où l’Allemagne est complice dans ce crime contre l’humanité.

La France? En affirmant que l’agresseur-victime éternelle- a le droit de se défendre, le président E.Macron fait jouer à l’Etat français le rôle d’un clown dans une tragédie.

En résumé, l’Occident est un allié inconditionnel de l’Etat sioniste et ne veut pas d’un Iran souverain.

Du côté de la Chine, son ministre chinois des Affaires étrangères après avoir condamné l’agression israélienne contre l’Iran, bafouant ainsi le droit international a déclaré que la Chine «ne peut pas rester les bras croisés et regarder la situation régionale sombrer dans un abîme inconnu»(5).

Quant à la Russie, le président V.Poutine a mis en garde contre toute éventuelle frappe américaine contre des installations en Iran, soulignant qu’elle entraînerait une nouvelle escalade.

Quant aux «dirigeants arabes dans l’habit du serviteur volontaire » (6), ignorent toujours que la dignité n’a pas de prix et se complaisent dans le rôle de collaborateurs.

Conclusion

La situation géopolitique mondiale actuelle fait penser à la période historique 1929-1939.

Pourquoi?

Crise économique à l’échelle mondiale, conflits frontaliers dont l’Ukraine et Taïwan, deux lignes rouges (7). Négation d’un peuple à vivre souverain sur sa terre. Et un impérialisme israélo-occidental prêt à une guerre mondiale pour préserver sa domination mondiale, économique et militaire. Quant à l’ONU, elle fait penser à la Société des Nations (SDN).

M. El Bachir

(1)Sophie Bessis : la civilisation judéo-chrétienne Anatomie d’une imposture .

Broché – Grand livre, 12 mars 2025

(2)https://french.almanartv.com.lb/1485684

(3)https://www.mondialisation.ca/liran-et-la-resistance-libanaise-en-ligne-de-mire/5585990?doing_wp_cron=1750175627.6281321048736572265625

(4)https://fr.timesofisrael.com/israel-fait-le-sale-boulot-pour-nous-tous-en-iran-dit-merz/

(5)https://french.almanartv.com.lb/3304996

(6)https://www.mondialisation.ca/les-dirigeants-arabes-dans-lhabit-du-serviteur-volontaire/5697379?doing_wp_cron=1750348966.9421319961547851562500

(7)https://www.mondialisation.ca/ukraine-taiwan-deux-lignes-rouges/5677409?doing_wp_cron=1750352830.1606149673461914062500