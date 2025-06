Le charme intemporel du vintage : entre vide-greniers et  art de vivre

- Advertisement -

À une époque où la surconsommation est remise en question, le vintage s’impose comme une réponse élégante, nostalgique et écoresponsable. Des vêtements aux meubles, en passant par les objets du quotidien, les pièces anciennes racontent une histoire. Elles portent en elles une mémoire, un style et une patine que le neuf ne peut imiter. C’est dans cette quête d’authenticité que s’inscrit le Vintage Collective Market, devenu véritable terrain d’exploration artistique et culturelle.

Entre mémoire et création, le Vintage Collective Market célèbre la beauté de l’ancien, la valeur du vécu, et rappelle que chaque objet a une âme. Dans un monde en perpétuel changement, il nous invite à ralentir, à observer, et à apprécier ce qui dure.

En collaboration avec la Municipalité de Cornet Chehwan, Vintage Collective Market se tiendra du 03 au 06 Juillet à la place Ain Aar située dans le district du Metn, au cœur du gouvernorat du Mont-Liban. Un écrin de verdure bordé de maisons traditionnelles libanaises et de vestiges architecturaux de l’époque de la culture du ver à soie.

Rola Joseph Rizkallah