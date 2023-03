Le premier ministre a annoncé l’annulation du conseil des ministres initialement prévu ce lundi dont le seul ordre du jour concernait l’augmentation des salaires de la fonction publique en raison de la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar.

Najib Mikati estime que le blocage parlementaire de l’élection d’un nouveau chef de l’état incite certains partis à “entraîner le pays dans une division sectaire pour alimenter les conflits, et de donner à une procédure purement administrative une tournure sectaire odieuse”, allusion à la polémique concernant le report de l’heure d’été initialement prévue ce dimanche au 21 avril.

“Certains tentent de détourner l’attention de son obstruction au processus électoral ou de son incapacité à obtenir le consensus nécessaire pour mener à bien cette élection , en visant à nouveau le gouvernement, qui s’efforce d’assurer la continuité du travail des services publics, et d’aborder les questions de base autant que possible et avec ce que les capacités permettent”, estime le locataire du Grand Sérail, avant d conclure en déclarant que “les députés et les chefs politiques et spirituels concernés ont la responsabilité d’élire un nouveau président et de former un nouveau gouvernement. Que chacun assume sa responsabilité, la recherche est pertinente.