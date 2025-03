Les sports de combat au Liban : des talents émergents sur la scène régionale

- Advertisement -

Les sports de combat connaissent un essor considérable au Liban malgré les défis économiques et structurels qui pèsent sur le secteur sportif. Boxe, arts martiaux mixtes (MMA) et kickboxing attirent de plus en plus de jeunes athlètes, portés par l’engouement du public et l’essor des compétitions régionales. Des figures libanaises émergent sur la scène internationale, affirmant leur talent face à des adversaires de haut niveau. Cependant, l’absence de soutien institutionnel et les conditions d’entraînement difficiles freinent encore le développement du sport de combat dans le pays.

L’essor des sports de combat au Liban

Les arts martiaux et la boxe ont toujours occupé une place importante dans le paysage sportif libanais. Toutefois, ces disciplines ont pris une ampleur nouvelle ces dernières années avec l’influence croissante des compétitions internationales et des circuits professionnels régionaux. Selon Al 3arabi Al Jadid (10 mars 2025), le MMA est aujourd’hui l’une des disciplines les plus en vogue, avec une augmentation notable du nombre de combattants libanais participant aux événements du Brave Combat Federation et de l’Arab MMA Championship​. La boxe anglaise et le kickboxing continuent également d’attirer des jeunes talents, encouragés par les succès de combattants libanais sur la scène arabe et internationale. Plusieurs athlètes ont récemment remporté des titres régionaux en Jordanie, en Égypte et aux Émirats arabes unis, consolidant la réputation du Liban dans les sports de combat​.

Les figures montantes des sports de combat libanais

Plusieurs combattants libanais commencent à se faire un nom sur la scène régionale. Parmi eux, Mohammad Fakhreddine, ancien champion du Brave CF, demeure une référence pour les jeunes générations. Il a récemment annoncé son retour sur le circuit professionnel après un entraînement intensif aux Émirats arabes unis​. Un autre talent émergent est Ahmad Labban, qui s’est distingué dans les circuits de MMA régionaux et a remporté un combat clé lors d’un tournoi majeur au Qatar​. En boxe, Hassan Nasr a décroché un titre dans un championnat organisé en Égypte, prouvant que la boxe libanaise peut rivaliser avec les meilleures écoles du monde arabe​.

Les défis des combattants libanais

Les combattants libanais sont confrontés à plusieurs obstacles, principalement liés au manque d’infrastructures, de financements et d’accompagnement institutionnel.

L’absence de centres d’entraînement de haut niveau freine leur progression. Contrairement à d’autres pays du Moyen-Orient qui ont investi dans des complexes sportifs modernes, la majorité des athlètes libanais doivent s’entraîner dans des salles privées, souvent avec un accès limité aux équipements de pointe nécessaires pour performer sur le circuit international​. Le manque de soutien financier est également un frein. Sans aide institutionnelle, la plupart des combattants doivent s’autofinancer ou trouver des sponsors privés pour financer leurs déplacements et leur participation aux compétitions internationales. Selon Al Joumhouriyat (10 mars 2025), plusieurs athlètes ont dû renoncer à des tournois faute de moyens​.

L’importance des compétitions régionales

Les compétitions régionales jouent un rôle clé dans le développement des athlètes libanais. Les circuits comme l’Arab MMA Championship, le UAE Warriors et le Brave CF offrent une opportunité de se faire un nom et d’acquérir une expérience précieuse​. Ces tournois permettent également aux combattants d’attirer l’attention de ligues plus prestigieuses en Europe ou aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie à des carrières professionnelles à l’international​.

Le rôle des académies et des clubs privés

Face au manque de soutien public, les clubs privés et les académies jouent un rôle central dans la formation des futurs champions. Selon Al Nahar (10 mars 2025), plusieurs académies de MMA et de boxe ont vu le jour ces dernières années, attirant des entraîneurs étrangers et mettant en place des programmes professionnels pour développer les talents locaux​.

Parmi les établissements les plus réputés :

Tiger Muay Thai Beirut , qui propose des stages intensifs avec des experts internationaux.

, qui propose des stages intensifs avec des experts internationaux. Beirut MMA Academy , spécialisée dans la formation des jeunes combattants pour la compétition professionnelle.

, spécialisée dans la formation des jeunes combattants pour la compétition professionnelle. Cedar Fight Club, qui a déjà envoyé plusieurs de ses membres dans des tournois régionaux​.