Les prix ont augmenté de 149% au mois de mai sur un an, indiquent les autorités libanaises. La plus grande augmentation des prix concerne les biens de consommation durable (+190%) puis le poste de dépense alloué à l’achat de nourritures et de boissons (+188%) et ensuite de récréation (+180%) et enfin de communication (+160%).

