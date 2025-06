Tensions à Hadath : l’armée libanaise défiée, la trêve en sursis

- Advertisement -

Une opération militaire déclenche les alarmes diplomatiques

Le mardi 10 juin 2025, une unité des forces armées libanaises a lancé une opération de fouille dans un immeuble résidentiel situé rue Sainte-Thérèse, à Hadath, dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon un haut responsable militaire libanais, l’opération avait été planifiée à la demande du comité conjoint chargé de superviser le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, en place depuis la fin de la guerre de 14 mois qui avait profondément marqué le sud du pays.

Ce bâtiment, déjà ciblé lors des précédentes hostilités, suscitait des soupçons sur la présence éventuelle d’armements ou de matériel de communication appartenant à des groupes armés. Le choix de Hadath, zone densément peuplée et politiquement sensible, a immédiatement attiré l’attention, d’autant que l’armée libanaise avait explicitement cherché à coordonner cette action dans le cadre du mécanisme de trêve en vigueur.

Le mécanisme du cessez-le-feu mis à l’épreuve

Le comité conjoint de supervision, composé de représentants des Nations unies, de l’armée libanaise, de la FINUL et de parties indirectement associées au Hezbollah et à Israël, fonctionne depuis la signature du cessez-le-feu de 2024. Ce mécanisme, censé éviter les affrontements directs, repose sur des inspections concertées et des échanges de renseignements encadrés. En théorie, toute suspicion de violation du cessez-le-feu doit faire l’objet d’une inspection coordonnée par ce comité avant toute intervention.

Cependant, les faits survenus à Hadath révèlent les limites concrètes de ce dispositif. Alors même que les militaires libanais entamaient leur opération, l’armée israélienne a frappé quatre cibles à Dahieh, en périphérie sud de Beyrouth, à la veille de l’Aïd al-Adha. Ces frappes ont été justifiées par l’État hébreu comme des « réponses préventives » à des activités suspectes du Hezbollah dans la région. Pour les observateurs locaux, il s’agit surtout d’un désaveu flagrant du mécanisme de trêve, remplacé de facto par une stratégie unilatérale d’intimidation.

L’armée libanaise entre neutralité constitutionnelle et impuissance opérationnelle

Face à cette initiative israélienne, l’état-major libanais a fait savoir qu’il avait tenté, en vain, de convaincre Tel-Aviv de laisser les inspections se dérouler dans le cadre du processus multilatéral prévu. Selon le communiqué officiel publié mardi soir, les forces libanaises se sont volontairement retirées des lieux visés afin d’éviter toute escalade, ce qui revient à reconnaître l’absence de capacité d’interposition réelle.

Dans cette affaire, l’armée libanaise apparaît une fois de plus comme l’otage de rapports de force extérieurs. Si elle bénéficie encore d’une certaine légitimité populaire, notamment dans les régions rurales et périphériques, son rôle opérationnel reste étroitement conditionné par les équilibres géopolitiques. Son positionnement dans la banlieue sud, fief du Hezbollah, relève davantage d’un enjeu symbolique que d’un pouvoir réel de contrôle territorial.

L’institution militaire se retrouve donc dans une posture délicate : garante officielle de la souveraineté territoriale, elle est contrainte à l’effacement tactique face à un partenaire de trêve — Israël — qui agit en dehors de tout cadre formel.

La stratégie israélienne : dissuasion par saturation

La séquence des événements semble répondre à une logique assumée par l’état-major israélien : affaiblir toute velléité d’organisation militaire autonome en territoire libanais, y compris celle de l’armée régulière. En s’attaquant directement à des cibles situées à proximité des zones d’activité du Hezbollah, Tel-Aviv vise non seulement les miliciens, mais aussi les dispositifs d’autorité qui pourraient leur servir de couverture, volontaire ou non.

Dans ce contexte, l’armée libanaise devient paradoxalement un acteur de la confrontation, même si elle ne prend pas part aux hostilités. Les frappes visent à délégitimer son rôle de garant de l’ordre et à dissuader toute tentative de contrôle indépendant sur les zones sensibles. Cette stratégie accroît le déséquilibre du rapport de force en imposant une asymétrie assumée : d’un côté, un acteur régional doté de moyens militaires puissants, de l’autre, une armée nationale réduite à un rôle de figurant diplomatique.

Vers une rupture des mécanismes de coopération ?

En réaction aux frappes, les autorités militaires libanaises ont publiquement évoqué la possibilité de suspendre leur participation au mécanisme de trêve. Une telle mesure aurait des conséquences immédiates : l’absence de représentant libanais au sein du comité annulerait de facto toute coordination sur les incidents, et affaiblirait le rôle de la FINUL, dont les missions reposent largement sur la collaboration avec l’armée nationale.

Cette rupture mettrait également en difficulté les partenaires européens et onusiens, qui ont toujours considéré la coopération entre les forces armées libanaises et les institutions internationales comme le socle de la stabilité relative du Liban sud. À terme, cela pourrait aussi compromettre les financements étrangers alloués à la formation et à l’équipement des troupes libanaises.

Dans ce contexte, la question se pose : l’armée peut-elle encore prétendre jouer un rôle dans le contrôle territorial si sa parole est systématiquement contredite par les faits ? La menace de retrait n’est-elle pas déjà, en soi, un aveu d’impuissance ?

Une mémoire de guerre encore vive

Le choix du quartier de Sainte-Thérèse, à Hadath, n’est pas anodin. Cette zone fut lourdement bombardée lors du conflit de 2006, puis à nouveau ciblée en 2024. Pour les habitants, la répétition des violences crée un climat d’angoisse et d’instabilité permanente. La présence militaire, même libanaise, est perçue comme le prélude à une confrontation plus large.

L’impossibilité pour l’armée d’agir dans ces zones sans être assimilée à une provocation démontre la profondeur de la fracture sociale et politique dans la gestion des territoires dits « sensibles ». La rue Sainte-Thérèse devient un symbole : celui d’un État qui prétend exercer son autorité, mais se heurte à une géopolitique locale plus forte que lui.

L’impératif d’une solution diplomatique renouvelée

À ce stade, la seule alternative crédible semble être une relance du mécanisme de trêve sur de nouvelles bases. Cela supposerait :

un engagement formel d’Israël à respecter les inspections conjointes,

un élargissement du rôle de la FINUL à la coordination active des interventions,

et une clarification du mandat des forces libanaises dans les zones mixtes.

Mais ces conditions ne pourront être remplies sans un soutien politique clair des grandes puissances. Or, l’actualité montre que les priorités diplomatiques de Washington et de Paris ne convergent pas toujours, et que l’Europe peine à s’imposer comme un acteur de stabilisation crédible dans le dossier libanais.

En attendant, les militaires libanais restent sur le terrain, conscients qu’à chaque nouvelle intervention, leur rôle est davantage symbolique que stratégique. Et les habitants de Hadath, eux, vivent dans l’incertitude : celle de voir la guerre s’inviter de nouveau dans leur quotidien, sous couvert d’opérations préventives ou de mesures de sécurité.