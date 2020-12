2 minutes à lire

Beyrouth, 18 décembre 2020 – L’ONG « Solidarity » a inauguré le village de Noël de « Mar Mikhael » dans un élan de joie pour célébrer Noël avec les habitants de Beyrouth et les zones affectées par l’explosion du port le 4 août dernier.

L’ONG « Solidarity » a tenu à organiser cette célébration, malgré les circonstances économiques et sociales difficiles que traverse le Liban, pour envoyer un message clair aux Libanais en général et aux habitants de Beyrouth en particulier : « Il ne faut pas baisser les bras, et la fête de Noël ne passera pas sans qu’on dessine un sourire sur les visages de tous ceux qui ont été privés de cette fête, surtout les enfants. »

L’inauguration du village de Noël a commencé avec les voix angéliques des anciens de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) qui ont performé un récital de Noël inspiré par l’occasion ; cela a été suivi par le lancement du festival de Noël, qui se poursuivra jusqu’au 23 décembre, qui comprend des programmes de divertissement et de chants pour enfants et des jeux de Noël et des parades.

À noter que l’entrée au village est gratuite et que l’ONG « Solidarity », grâce au soutien des donateurs et sponsors de ce festival de Noël, fournit gratuitement de la nourriture, des boissons et des sucreries aux visiteurs.

M. Charles G. El-Hage, le Président de « Solidarity », a déclaré que : « Le village de Noël est notre petit cadeau aux habitants de Beyrouth et aux Libanais à l’occasion de la fête de Noël, et si Dieu le veut chaque année. Dans ce contexte, nous resterons engagés envers notre peuple, que ce soit à travers l’aide humanitaire que nous avons entamée depuis le début de l’année 2020 ou la restauration des maisons endommagées par l’explosion qui pourront compter jusqu’à 1.000 unités ainsi que la célébration d’aujourd’hui. » M. El-Hage a également remercié chaque entité qui a cru en la mission et le message de « Solidarity », dont notamment la Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury, l’Ordre Libanais Maronite, la Fondation maronite dans le monde, les médias et tous ceux qui soutiennent encore son rôle en aidant ceux qui sont dans le besoin. La solidarité à ce stade n’est plus une option mais un devoir pour tous les Libanais résidant au Liban et dans la diaspora.