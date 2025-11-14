Washington–Damas–Qasd: un nouvel axe syrien sous pilotage américain et ses répercussions libanaises

- Advertisement -

Une visite à Washington qui recadre le dossier syrien

La dernière séquence diplomatique autour de la Syrie s’est jouée à Washington. Le président syrien de transition a été reçu à la Maison-Blanche, dans un format qui n’a rien d’anecdotique: présence de hauts responsables américains, rencontre tripartite avec les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Turquie et de la Syrie, puis communiqué détaillé du médiateur américain Tom Brak.

Selon ce récit, la visite ne relève pas d’une simple prise de contact. Des sources politiques évoquent un «moment de bascule» dans la gestion du dossier syrien, qui marque la fin d’une phase dominée par l’initiative turque et l’entrée dans un cadre directement piloté par Washington.

La tonalité du communiqué de Tom Brak est explicite. Il présente la rencontre comme le lancement d’un «cadre de travail américano–turco–syrien» destiné à redéfinir l’architecture de sécurité et d’économie en Syrie, avec des retombées assumées sur les conflits voisins, y compris le dossier des frontières libanaises.

Pour le Liban, ce déplacement de centre de gravité – d’un jeu Ankara–Moscou à un pilotage assumé par Washington – modifie l’équation de sécurité à la frontière nord et à l’est, où se croisent depuis des années flux de réfugiés, trafics et réseaux armés.

Un cadre américano–turco–syrien centré sur Qasd

Le point le plus structurant du nouveau schéma est le sort des Forces démocratiques syriennes. Tom Brak indique qu’une séance tripartite avec le chef de la diplomatie américaine, son homologue turc Hakan Fidan et le ministre syrien Asaad al-Shibani a permis de «dessiner la phase suivante du cadre de travail américano–turco–syrien». Au cœur de cette phase: «l’intégration des Forces démocratiques syriennes dans la nouvelle structure économique, défensive et civile syrienne».

Concrètement, cela signifie que Qasd, jusqu’ici partenaire local des forces américaines à l’est de l’Euphrate, est appelée à devenir un rouage déclaré du nouvel État syrien en reconstruction, intégré à la fois dans son économie et dans son appareil de défense.

Pour Ankara, ce scénario revient à accepter ce qu’elle a longtemps combattu: la normalisation d’une force dominée par des composantes kurdes qu’elle assimile à une menace directe pour sa sécurité. Le texte souligne que ce n’est «pas ce que la Turquie voulait», et que le consentement turc à ce montage revient à «mélanger l’huile et l’eau» selon la perception d’Ankara.

Le Liban se trouve pris dans les conséquences indirectes de cette décision. Qasd contrôlant une partie significative de la frontière syrienne avec l’Irak et les zones de transit vers le nord-est, sa transformation en acteur reconnu dans l’appareil de sécurité syrien pourrait modifier les routes de circulation des armes, des hommes et des marchandises qui traversent, en bout de chaîne, la frontière libano-syrienne.

La Turquie reléguée: fin d’un cycle d’expansion en Syrie

L’analyse publiée à Beyrouth insiste sur la trajectoire turque. Dans les années 2010 et au début des années 2020, Ankara était décrite comme «le principal soutien» des premières structures d’opposition syrienne, puis comme acteur militaire direct après avoir obtenu un double feu vert américain et russe pour lancer trois opérations militaires entre 2016 et 2019, consolidant un contrôle armé sur le nord et le nord-est de la Syrie.

Ce cycle est désormais présenté comme clos. L’article retrace comment Israël a commencé à «tracer les lignes de l’expansion turque par le feu», en frappant à plusieurs reprises des positions recevant des équipements ou des armes turques. Parallèlement, les États-Unis et l’Europe ont conditionné toute levée de sanctions contre Damas à un arrêt des politiques visant à pérenniser un ancrage militaire turc durable en Syrie.

Le résultat, selon ce décryptage, est un glissement de la Turquie d’un statut d’«acteur qui influence les détails les plus fins de la scène syrienne» à celui de partenaire de second rang, présent mais «plus proche du témoin que du décideur», informé des évolutions plutôt que maître de leur cadence.

Pour le Liban, ce recul turc signifie que les dossiers syriens ayant des prolongements directs sur son territoire – réfugiés, frontières, routes de contrebande – seront moins arbitrés à Ankara et davantage à Washington et Damas, avec un rôle croissant accordé aux nouveaux interlocuteurs syriens.

Qasd, de milice locale à rouage d’un nouvel ordre syrien

Un autre texte, centré sur les opérations militaires en Syrie, rappelle la manière dont Qasd est perçue sur le terrain. Des images de combats montrent des éléments issus d’anciens groupes djihadistes, notamment des vétérans de l’organisation État islamique, intégrés dans les unités qui opèrent aujourd’hui aux côtés de l’armée syrienne nouvelle mouture. Certains auraient participé à des massacres documentés, sans poursuites, ce qui alimente un climat de méfiance au sein même de la coalition conduite par les États-Unis.

Ce constat sert de toile de fond aux choix de Washington. En intégrant Qasd dans la «structure économique et défensive» arrêtée avec Damas et Ankara, les États-Unis cherchent à transformer une force hétérogène en instrument d’un ordre syrien recomposé, tout en conservant une influence sur les zones de l’est.

Cette recomposition a plusieurs conséquences pour le Liban. D’une part, l’est syrien contrôle une partie des routes par lesquelles transitent armes, carburant et produits de contrebande vers la vallée de la Békaa et le nord libanais. D’autre part, la place nouvelle de Qasd dans l’appareil syrien pourrait redéfinir les équilibres entre les différents services syriens impliqués dans la gestion de la frontière. Selon que cette intégration se traduira par une centralisation ou par une multiplication d’interlocuteurs, les autorités libanaises devront composer avec une carte plus ou moins lisible de partenaires de sécurité côté syrien.

Un président syrien repositionné sur l’agenda américain

Tom Brak présente la nouvelle posture de Damas comme un basculement: la Syrie passerait de «source de terrorisme» à «partenaire dans la lutte contre le terrorisme», à travers un engagement à rejoindre la coalition internationale contre l’organisation État islamique.

Le même communiqué va plus loin. Il affirme que, une fois intégrée à la coalition, Damas «contribuera à affronter et démanteler les réseaux terroristes», et cite nommément, en plus de l’organisation État islamique, le corps des Gardiens de la révolution iranienne, le mouvement palestinien Hamas et le Hezbollah.

Ce passage a immédiatement résonné à Beyrouth. Des sources parlementaires libanaises jugent le discours de l’émissaire américain «provocateur» et estiment qu’il traite les pays et les peuples de la région avec une «supériorité inacceptable». Elles y voient moins une feuille de route réaliste qu’une «surenchère verbale» destinée à augmenter la pression sur l’État libanais dans le dossier de «l’exclusivité des armes».

Ces mêmes sources avertissent que ce type de déclaration produit l’effet inverse de celui recherché: il offre au Hezbollah des arguments supplémentaires pour justifier le maintien de ses capacités et renforce la méfiance à l’égard de toute initiative perçue comme une tentative de «sous-traiter» le dossier libanais à Damas sous parrainage américain.

Frontières libanaises, cessez-le-feu et nouveau dispositif régional

Le même cadre américano–turco–syrien ne se limite pas à la Syrie. Tom Brak affirme que l’accord comprend un volet de «soutien aux efforts de stabilisation du cessez-le-feu entre Israël et le mouvement palestinien au pouvoir à Gaza» ainsi qu’un chapitre sur le «traitement des questions de frontières libanaises».

Cette mention confirme que le Liban est intégré dans le nouveau dispositif, même s’il n’est pas directement présent dans les réunions tripartites décrites. La gestion des frontières libanaises, du point de vue américain, est désormais pensée dans un ensemble plus large qui englobe l’est et le nord de la Syrie, la frontière israélienne et la ligne de cessez-le-feu au Sud-Liban.

Pour Beyrouth, cela peut ouvrir un double scénario. Dans le meilleur des cas, la stabilisation du front syrien et la clarification des rôles de Qasd, de l’armée syrienne et des forces turques peuvent réduire certaines porosités utilisées pour les trafics d’armes et de marchandises, facilitant le contrôle de la frontière et la lutte contre les réseaux criminels.

Dans le pire des cas, le fait d’inscrire les «questions de frontières libanaises» dans un dispositif négocié sans participation libanaise directe risque de marginaliser la capacité du Liban à défendre sa lecture des litiges frontaliers, qu’il s’agisse de la frontière nord avec la Syrie ou de la ligne bleue au Sud.

Pressions sur Beyrouth: entre «Hausa» syrienne et surenchère américaine

Les déclarations de Tom Brak sur la contribution attendue de Damas à la «démantèlement» du Hezbollah et des réseaux alliés placent le Liban dans une zone de tension. D’un côté, elles renvoient à la mémoire de l’époque où la Syrie disposait d’un mandat de facto sur le dossier libanais, avec la bénédiction des capitales occidentales et arabes. De l’autre, elles interviennent alors que Riyad mène des efforts pour normaliser et approfondir les relations entre Beyrouth et Damas sur une base bilatérale.

Les sources parlementaires libanaises interrogées soulignent ce paradoxe. Elles estiment que la rhétorique de l’émissaire américain «réactive le spectre d’un nouveau “télzing” du dossier libanais à Damas», au moment même où des progrès discrets sont réalisés pour organiser la coopération sur les dossiers de réfugiés, de frontières et de coordination économique.

Dans ce contexte, le Liban se trouve face à une injonction contradictoire. Une partie de la communauté internationale lui demande de renforcer ses liens institutionnels avec la Syrie pour gérer ensemble les crises communes; une autre laisse entendre que Damas pourrait, demain, être un partenaire dans la mise en œuvre d’un dispositif visant à réduire le poids du Hezbollah, voire à restructurer le champ sécuritaire libanais.

Un jeu régional élargi: Riyad, Ankara, Téhéran, Tel-Aviv

Le repositionnement américain en Syrie ne se comprend pas sans l’environnement régional. L’analyse sur la Turquie rappelle que le projet turc en Syrie s’est heurté aux limites fixées par Israël, l’Égypte et l’Arabie saoudite, hostiles à une hégémonie turque durable au nord de la Syrie.

Parallèlement, Tom Brak souligne le rôle positif, selon lui, des efforts de l’Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie pour relancer l’État syrien et stabiliser la région. Il décrit ces efforts comme un «élixir» pour la stabilité syrienne, dans le cadre d’une stratégie qu’il résume par une formule simple: «la sécurité d’abord, puis la prospérité».

Ce langage résonne au Liban, où Riyad vient d’annoncer sa volonté de rouvrir largement son marché aux exportations libanaises et de soutenir le redressement économique, en récompense des efforts de l’État libanais contre la contrebande de stupéfiants.

Dans cet entrelacs, le Liban est à la fois terrain et enjeu. Les discussions sur le cessez-le-feu au Sud, les trajectoires de la Syrie, les équilibres entre Riyad et Téhéran, les limites imposées à l’expansion turque et la place d’Israël dans les nouveaux montages sécuritaires se nouent autour de la question suivante: quelle sera la marge de manœuvre réelle de Beyrouth dans une région où les cartes se redistribuent au-dessus de sa tête?

Pour le Liban, entre opportunité de stabilisation et risque de marginalisation

Les éléments connus à ce stade permettent de dégager deux grandes lignes d’impact pour le Liban.

La première est celle d’une stabilisation progressive du front syrien, avec un État central renforcé, un partenariat déclaré avec Washington dans la lutte anti-djihadiste, une intégration de Qasd dans les structures nationales et un encadrement plus strict des influences turque et iranienne. Dans ce scénario, la frontière nord et est du Liban pourrait devenir plus lisible, la coordination sécuritaire plus structurée et les flux illégaux plus contrôlables, à condition d’une volonté convergente à Beyrouth et à Damas.

La seconde est celle d’une marginalisation du Liban dans la définition des règles du jeu régional. Si le dossier des frontières libanaises, du cessez-le-feu au Sud et du statut du Hezbollah est négocié principalement entre Washington, Damas, Ankara, Tel-Aviv et quelques capitales arabes, Beyrouth risque de voir ses marges de décision se rétrécir, réduit au rôle de destinataire de choix élaborés ailleurs.

Entre ces deux pôles, la réaction du Liban aux signaux venus de Washington sera déterminante. La manière dont les autorités traiteront les déclarations de Tom Brak – simples «tâtonnements» verbaux ou indication d’une ligne durable – dira si le pays choisit d’investir le nouveau cadre syrien comme un levier pour défendre ses intérêts, ou s’il le subit comme un énième déplacement de la décision hors de ses frontières.