Yazid ben Farhan attendu à Beyrouth : ce que le retour saoudien peut changer avant Tampa

La visite attendue de Yazid ben Farhan à Beyrouth replace l’Arabie saoudite au cœur du dossier libanais avant Tampa. Entre retraits israéliens, déploiement de l’armée, armes du Hezbollah et pressions américaines, Riyad cherche à peser sur une séquence diplomatique décisive pour le Liban et son avenir régional immédiat.

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Une visite placée entre deux rendez-vous décisifs

La possible arrivée à Beyrouth de l’émissaire saoudien Yazid ben Farhan intervient à un moment où le dossier libanais change de rythme. Les négociations militaires entre le Liban et Israël doivent reprendre à Tampa, en Floride, entre le 20 et le 22 octobre 2026. Deux jours plus tard, le 24 octobre, Riyad doit accueillir un sommet entre les pays du Golfe et leurs partenaires européens. Entre ces deux rendez-vous, l’Arabie saoudite cherche à conserver une capacité d’action sur un dossier libanais devenu indissociable des bouleversements régionaux. La visite de ben Farhan est annoncée pour la semaine prochaine, mais sa confirmation définitive reste liée à l’évolution de la situation dans la région.

Ce caractère encore conditionnel est important. Il ne s’agit pas d’une visite dont l’agenda détaillé a été officiellement rendu public. Les informations disponibles indiquent qu’elle doit permettre à l’émissaire saoudien de discuter avec les responsables libanais de la situation du pays dans le contexte des transformations régionales. Elles ne permettent pas, en revanche, d’attribuer à Riyad un plan secret ou une liste de demandes qui n’auraient pas été rendus publics. La portée de la visite se lit surtout dans son calendrier. Elle arriverait alors que Beyrouth prépare une négociation difficile avec Israël, que le Sud reste soumis aux frappes et aux destructions, et que la question des armes du Hezbollah demeure au centre de la pression américaine.

La séquence est d’autant plus significative que l’Arabie saoudite traverse elle-même une phase de mobilisation régionale exceptionnelle. Riyad vient d’activer avec la Turquie et le Pakistan les engagements militaires de leur alliance de défense. Les trois pays ont annoncé le passage à la mise en œuvre pratique de leurs obligations communes, avec le déploiement en Arabie saoudite des forces et capacités prévues. Cette décision intervient sur fond de reprise de la guerre au Yémen et d’attaques houthies contre le territoire saoudien. Le retour de l’émissaire saoudien au Liban ne se déroule donc pas dans un vide diplomatique. Il intervient au moment où Riyad réorganise simultanément sa sécurité, ses alliances et son action régionale.

Tampa place Beyrouth devant une équation presque impossible

La délégation libanaise arrivera à Tampa avec une difficulté connue. Washington veut des réponses concrètes sur les armes du Hezbollah. Beyrouth cherche parallèlement à obtenir des retraits israéliens, à faire progresser le déploiement de l’armée et à empêcher la création d’une zone de sécurité durable contrôlée par Israël dans le Sud. Ces objectifs ne suivent pas nécessairement le même calendrier. C’est précisément ce qui rend la négociation complexe.

Une formule progressive est étudiée dans les cercles du pouvoir. Elle consisterait à identifier des secteurs où l’armée libanaise peut se déployer immédiatement. Israël effectuerait un retrait limité. Une unité de l’armée entrerait alors dans le secteur, avec une forme de supervision internationale. Le processus pourrait être reproduit ailleurs si la première expérience fonctionne. Cette méthode vise à sortir du face-à-face entre deux exigences maximalistes : un règlement complet du dossier des armes avant tout retrait israélien, ou un retrait total avant toute avancée supplémentaire du côté libanais.

Mais le système ne fonctionne que si Washington accepte la simultanéité. Si les États-Unis considèrent qu’un engagement préalable et complet sur les armes du Hezbollah constitue une condition à tout retrait israélien, la marge libanaise se réduit fortement. Le risque serait alors de voir la réunion de Tampa produire un texte limité ou maintenir simplement le canal de négociation ouvert, sans changement majeur sur le terrain.

Dans ce contexte, la présence saoudienne peut avoir un poids politique, même si aucun document disponible ne permet d’affirmer que Riyad entrera directement dans la négociation militaire. L’Arabie saoudite dispose d’une relation étroite avec Washington et d’un réseau d’alliances arabes et internationales. Elle possède aussi une longue histoire d’implication dans les crises politiques libanaises. Son intérêt pour le dossier quelques jours avant Tampa signifie au minimum qu’elle ne veut pas laisser l’avenir du Liban se décider exclusivement entre Washington, Israël, Téhéran et les acteurs libanais.

Le Sud est redevenu le centre de la politique libanaise

La situation dans le Sud donne à la visite une dimension supplémentaire. Les autorités libanaises cherchent à empêcher que les arrangements provisoires deviennent une réalité permanente. Les destructions de villages, la difficulté du retour des habitants et le maintien de positions israéliennes rendent la question territoriale immédiatement concrète. Beyrouth prépare d’ailleurs un dossier technique sur les opérations israéliennes. Des cartes et des images doivent permettre de montrer l’étendue des destructions et leurs conséquences sur les conditions de vie.

Le président Joseph Aoun a multiplié les rencontres consacrées au Sud. Il insiste sur le soutien aux habitants restés dans leurs villages et sur les besoins des personnes déplacées. Il lie également les efforts diplomatiques au retrait israélien et au principe du monopole des armes par l’État. Le Premier ministre Nawaf Salam adopte une ligne similaire sur le rôle de l’État. Il affirme que les habitants du Sud ne doivent pas se sentir abandonnés et que les institutions doivent être présentes dans toutes les régions, qu’il s’agisse du Sud, du Akkar ou de la Békaa.

Salam veut aussi rendre visibles les effets de l’action gouvernementale. Après sa visite à Nabatiyé, il a évoqué le rétablissement de l’eau et de l’électricité, la rénovation des écoles et la mise en œuvre des projets annoncés. Il a expliqué qu’une nouvelle visite à Nabatiyé ou à Tyr devrait intervenir lorsque des résultats concrets pourront être constatés. Cette approche est politiquement importante. Le gouvernement tente de répondre au Hezbollah sur son propre terrain social et territorial, non par une confrontation directe avec sa base, mais par une présence accrue de l’État.

Le déplacement de Yazid ben Farhan arriverait donc dans un Liban où la question de la souveraineté n’est plus discutée uniquement sous l’angle des armes. Elle concerne aussi la capacité de l’État à fournir des services, reconstruire les villages, protéger les habitants et occuper physiquement les espaces évacués par Israël. Pour les partenaires arabes de Beyrouth, cette dimension est essentielle. Un renforcement de l’autorité de l’État ne peut pas reposer uniquement sur des décisions politiques si les institutions n’ont pas les moyens d’agir sur le terrain.

Riyad retrouve un Liban différent

Le Liban que retrouverait l’émissaire saoudien n’est plus celui des précédentes phases de crise. Joseph Aoun est à la présidence de la République. Nawaf Salam dirige le gouvernement. Karim Souaid est gouverneur de la Banque du Liban. Les discussions portent simultanément sur la souveraineté, la reconstruction, l’électricité, les finances publiques et le système bancaire. Cette configuration offre à Riyad plusieurs portes d’entrée qui ne passent pas nécessairement par les traditionnels rapports entre partis.

Le gouvernement cherche notamment à relancer une relation institutionnelle avec les pays arabes. Salam défend une diplomatie d’État à État, principe qu’il applique aussi à sa relation avec l’Iran. Il a expliqué vouloir ouvrir une nouvelle page avec Téhéran sur la base du respect mutuel et de la non-ingérence. Il a également souhaité la nomination d’un nouvel ambassadeur iranien à Beyrouth. Dans sa logique, la normalisation des relations avec l’Iran doit passer par les institutions et non par des rapports privilégiés avec une formation libanaise.

Cette doctrine intéresse directement l’Arabie saoudite. Elle offre une possibilité de réinvestir le Liban sans reconstruire les anciennes formules de parrainage partisan. Riyad peut soutenir les institutions, l’armée, la reconstruction et les réformes tout en évitant de se retrouver enfermé dans les rivalités internes. La visite de ben Farhan peut ainsi être lue comme un test de cette nouvelle relation. Elle permettra de mesurer si les convergences politiques peuvent se transformer en coopération plus structurée.

Il faut cependant éviter de donner à cette perspective une portée qui n’est pas encore documentée. Aucun financement saoudien nouveau et précis pour la reconstruction du Sud n’est annoncé dans les informations disponibles. Aucun paquet financier lié à la visite n’est détaillé. Aucun accord sur l’électricité ou les infrastructures n’est attribué à l’émissaire. Le cœur documenté du déplacement reste politique : discuter de la situation libanaise dans le contexte des transformations régionales.

Le dossier des armes restera impossible à contourner

Même sans agenda public détaillé, une question s’impose à toute discussion de haut niveau sur le Liban : celle du monopole des armes par l’État. Elle se trouve au centre des négociations avec Washington. Elle traverse les discours des responsables libanais. Elle structure également le rapport entre l’État et le Hezbollah.

Joseph Aoun réaffirme le principe du monopole des armes. Nawaf Salam considère que les engagements déjà pris doivent être appliqués et refuse l’idée de recommencer sans cesse le débat depuis son point de départ. D’autres responsables vont plus loin. Samy Gemayel demande à l’État de passer des décisions de principe à l’exécution et considère que le Liban doit sortir de ce qu’il décrit comme une tutelle iranienne. À l’opposé, des personnalités proches du Hezbollah défendent l’idée que la concentration des armes ne peut pas avoir pour objectif de satisfaire Israël et que toute stratégie doit d’abord garantir la défense du territoire.

La visite saoudienne se déroulera donc au milieu d’un débat libanais qui reste ouvert. Riyad n’a pas besoin de rendre publique une nouvelle doctrine pour que le sujet soit présent. Il suffit que Tampa place cette question au centre de la négociation quelques jours plus tard.

Le véritable enjeu sera la méthode. Une pression brutale sur les autorités libanaises pourrait réduire leur capacité à obtenir des compromis internes. Une approche graduelle, liée au renforcement de l’armée et au retrait israélien, offrirait davantage d’espace politique. Les informations disponibles ne permettent pas encore de savoir quelle méthode ben Farhan privilégiera. Elles montrent en revanche que la question sera difficile à éviter.

L’électricité et l’économie peuvent entrer dans l’équation politique

Le retour saoudien intervient également au moment où les dirigeants libanais cherchent des solutions extérieures à plusieurs crises structurelles. La rencontre entre Nabih Berri et Nawaf Salam a replacé l’électricité au sommet des priorités. Deux pistes sont évoquées : un système de construction, exploitation et transfert, ou un accord libano-international susceptible d’aboutir à une solution durable.

La situation énergétique donne une urgence particulière à ce dossier. Le tarif des générateurs privés a atteint 52 840 livres par kilowattheure en septembre. Il a augmenté de 9,5 % en un mois et d’environ 75 % depuis février. Dans le même temps, le coût des intrants des entreprises connaît sa plus forte poussée depuis trois ans et demi. Le carburant, l’alimentation, les matériaux de construction, le transport maritime et les assurances pèsent sur les marges. Les entreprises réduisent leurs recrutements et leurs achats malgré une activité qui montre quelques signes de croissance.

L’Arabie saoudite dispose donc d’un espace potentiel au-delà de la diplomatie pure. Les infrastructures, l’énergie, la reconstruction et l’investissement peuvent accompagner une stratégie de consolidation de l’État. Mais, là encore, il serait prématuré d’attribuer ces dossiers à la visite de ben Farhan sans annonce officielle. Leur importance tient au contexte dans lequel il arriverait. Les dirigeants qu’il rencontrera cherchent précisément des partenaires capables de transformer des décisions politiques en projets financés.

La même logique concerne le Sud. Le Conseil du Sud suit les projets annoncés lors de la visite de Nawaf Salam à Nabatiyé. Les institutions publiques doivent répondre aux besoins de villages endommagés et de populations déplacées. Le défi consiste à éviter que la reconstruction ne soit retardée au point de laisser d’autres acteurs occuper seuls le terrain social.

Le Yémen change aussi le poids régional de Riyad

La visite annoncée intervient enfin dans un contexte saoudien profondément marqué par la reprise de la guerre au Yémen. L’opération « Fajr Al Yaman » a ouvert une nouvelle phase militaire. Les forces gouvernementales yéménites revendiquent des avancées sur le littoral occidental et autour de Bab Al Mandab. Les Houthis contestent une partie de ces annonces et menacent parallèlement le territoire saoudien.

Face à cette situation, Riyad, Ankara et Islamabad ont annoncé la mise en œuvre immédiate de leurs engagements de défense commune. Des forces et capacités militaires doivent être déployées en Arabie saoudite conformément aux dispositions de leur alliance. Le ministre saoudien de la Défense, Khaled ben Salman, a présenté cette activation comme une réponse collective aux attaques visant le royaume et les lieux saints.

Washington a également réaffirmé ses engagements de sécurité envers Riyad. Marco Rubio a défendu le droit de l’Arabie saoudite à se protéger contre les attaques houthies. Ces évolutions renforcent momentanément la centralité stratégique du royaume. Elles lui donnent également une relation plus dense avec Washington au moment où les États-Unis dirigent une grande partie de la séquence diplomatique concernant le Liban.

Cette simultanéité explique l’intérêt de la visite de ben Farhan. Le Liban n’est pas un dossier isolé posé sur le bureau saoudien. Il appartient à une architecture régionale beaucoup plus large qui comprend le Yémen, l’Iran, la sécurité du Golfe, les relations avec la Turquie et le Pakistan et les rapports avec les États-Unis.

Une mission dont le contenu se jouera autant après qu’avant Tampa

Le calendrier pourrait finalement constituer le principal message politique. Si Yazid ben Farhan arrive avant les négociations de Floride, ses entretiens permettront à Riyad de recueillir directement les positions de Joseph Aoun, Nawaf Salam et des autres responsables concernés. Le royaume pourra ensuite suivre la négociation en disposant d’une lecture actualisée des limites politiques libanaises.

Tampa permettra ensuite de mesurer la marge réelle laissée à Beyrouth. Si Washington accepte une formule progressive combinant retraits israéliens et déploiement de l’armée, le Liban disposera d’un espace pour construire un processus plus large. Si les États-Unis exigent d’abord une réponse définitive sur les armes du Hezbollah, le gouvernement se retrouvera devant une épreuve beaucoup plus difficile.

Deux jours après la fenêtre prévue pour Tampa, le sommet de Riyad donnera à l’Arabie saoudite une nouvelle occasion de replacer le Liban dans ses consultations avec ses partenaires européens. Ce rapprochement des calendriers ne prouve pas l’existence d’un plan préétabli. Il crée néanmoins une séquence diplomatique cohérente : consultations à Beyrouth, négociation sous parrainage américain en Floride, puis rendez-vous international à Riyad.

La visite annoncée de Yazid ben Farhan vaut donc moins, pour l’instant, par les décisions qu’elle apporterait que par le moment choisi. Riyad revient au contact direct avec les dirigeants libanais alors que se négocient simultanément le sort du Sud, le rôle de l’armée, le mécanisme de vérification et la place des armes hors de l’État. L’Arabie saoudite ne dispose pas seule des réponses à ces dossiers. Mais son retour avant Tampa montre qu’elle entend être présente lorsque les nouvelles règles du jeu libanais commenceront à être fixées.

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