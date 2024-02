Crise des banques zombies : Une analyse du FMI et son implication sur le dossier des banques libanaises

Le document du FMI intitulé “Determinants of Zombie Banks in Emerging Markets and Developing Economies” aborde la problématique des banques zombies dans les marchés émergents et les économies en développement. Une banque zombie est définie comme étant profondément sous-capitalisée, continuant à opérer grâce au soutien externe ou à la tolérance réglementaire, sans recevoir de traitement correctif de la part des propriétaires ou des régulateurs. Cette étude utilise une approche basée sur les données pour identifier les banques zombies et examiner les facteurs contribuant à leur statut, y compris les caractéristiques spécifiques à chaque pays, les indicateurs au niveau de la banque, et les conditions macroéconomiques et structurelles. Elle souligne l’importance d’un cadre réglementaire approprié et d’un régime de résolution efficace pour traiter de manière décisive le problème des banques zombies.

Une feuille de route pour les banques libanaises?

Concernant les banques libanaises depuis 2019, la crise financière et économique profonde a entraîné une détérioration marquée de la situation financière des banques, les exposant à des risques accrus de sous-capitalisation et de pratiques de prêts non durables. Bien que le document du FMI n’aborde pas directement les banques libanaises, les conclusions et les recommandations peuvent s’appliquer à leur situation, mettant en évidence la nécessité de réformes réglementaires, de mesures de restructuration et d’un soutien international pour aborder les défis posés par les banques zombies et restaurer la viabilité du secteur bancaire.

La publication de ce rapport intervient alors que les propositions de restructuration du secteur bancaire présenté par le gouvernement font l’objet d’un âpre débat. En effet, si les mesures présentées semblent être en faveur des actionnaires et propriétaires des banques en protégeant leurs actifs au détriment des déposants, ces derniers refusent cependant toutes les propositions de restructuration de ce secteur pourtant crucial à la relance de l’économie libanaise, souhaitant faire endosser totalement la responsabilité à l’état, donc à l’ensemble de la population.