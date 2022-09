S’étant déplacé cet après-midi auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du lancement de la nouvelle année scolaire, le premier ministre Najib Mikati s’est adressé aux fonctionnaires présents, souhaitant que celle-ci puisse être “normale”

Il a également appelé à mettre à jour les programmes scolaires, en dépit des circonstances actuelles, difficiles selon lui pour le pays et aussi pour le secteur de l’éducation.

“Notre priorité est d’ouvrir des écoles. aux dates prévues et pour que les élèves retournent dans leurs écoles pour recevoir une éducation. La nation ne se rétablira que si nous créons des générations éduquées et éduquées”, estime Najib Mikati, reconnaissant que le Liban passe actuellement par une période faite des difficultés économiques, sociales et éducative.

Le plus grand défi est dans l’organisation d’une année scolaire normale, souligne le premier ministre qui compte sur la coopération des pays et des partenaires donateurs.

Najib Mikati a également rappelé avoir rencontré la semaine dernière les responsables syndicaux du secteur et compte répondre à leurs revendications, sans donner plus de détail.