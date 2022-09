De source médiatique, on indique que les familles des migrants qui sont partis il y a 10 jours depuis le Nord du Liban ont perdu tout contact avec leurs proches qui se trouvent être sur le navire.

Pour rappel, plus de 60 migrants libanais et syriens, dont des enfants, se trouvent à bord d’un navire en difficulté technique entre l’île de Malte et l’Italie. Ils se trouveraient actuellement sans eau ni nourriture. Une voie d’eau se serait également déclarée à l’intérieur du navire dès lundi.

3 personnes dont un enfant seraient déjà décédées en dépit des appels à l’aide lancés par les proches restés au Liban qui étaient jusque là en contact via téléphone satellite. Cependant, tout contact serait actuellement interrompu.