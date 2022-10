Déclaration de l’Association des Banques du Liban



La nation traverse une crise qui est classée selon les normes internationales comme systémique, causée par des facteurs interdépendants qui se sont accumulés au fil des décennies, jusqu’à ce que l’État soit devenu presque dysfonctionnel.Par conséquent, l’Association des banques a estimé qu’il était de son devoir d’être honnête avec les déposants. et répondre aux nombreuses questions qui se posent : Où sont les dépôts Qui est responsable Les banques qui s’occupent des politiques fiscales et monétaires Etait-il possible de remédier à la situation Pourquoi la liquidité s’est-elle tarie Quelles sont les procédures

Urgence? Quel sort nous attend ?

1) Où sont les dépôts en devises ?

Son Excellence le Gouverneur de la Banque du Liban a déclaré le 21 juin 2022 que l’État a retiré de la Banque centrale, conformément aux lois, 62 milliards et 670 millions de dollars.

Les opinions divergent et varient, mais elles entrent toutes dans la catégorie des dépenses en subventions, stabilisation du taux de change, taux d’intérêt élevés, électricité et besoins d’importation de l’État, entre autres.

Ce qui reste à l’heure actuelle se limite à ce qui est annoncé par la Banque du Liban de réserves de devises, en plus des prêts restants sur le marché, qui sont remboursés par les emprunteurs en dollars locaux, et des liquidités restantes auprès des banques.

2) Qui est responsable ?

Premièrement : L’État qui a approuvé les budgets et les a dépensés conformément aux lois et gaspillé, puis a annoncé qu’il avait cessé de payer. Il porte la première et la plus grande partie de la responsabilité du déficit financier et est tenu de le compenser dans la pratique

Conformément aux dispositions de la loi, notamment du fait des opérations de gaspillage et d’emprunt et de l’absence de contrôle de la contrebande, ainsi que conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi monétaire et de crédit, et en exécution de ses obligations contractuelles en la question des eurolivres.

Deuxièmement : La Banque du Liban, en gardant à l’esprit qu’elle a défini les politiques monétaires en conformité avec et conformément aux politiques des gouvernements successifs.

Troisièmement : les banques, si l’on considère pour le débat qu’elles sont responsables du dépôt de leur excédent de liquidités à la Banque du Liban, ont subi et subissent encore des conséquences qui dépassent le cadre de toute responsabilité assumée par elles dans cette crise systémique prolongée. Les banques libanaises sont prêtes à contribuer en assumant la responsabilité nationale pour trouver une solution légale et juste qui doit être parrainée par l’État dans les plus brefs délais.

Les banques ont-elles été capables d’aborder les politiques budgétaire et monétaire ?

Non. Les banques ont pris en compte dans leurs investissements les circulaires de l’autorité de régulation et de contrôle à travers :

1- Limites fixées pour les positions de change et les positions obligatoires en devises.

2. Restrictions à l’emploi à l’étranger.

3. Placements ou dépôts dont la Banque Centrale a stipulé le gel lors des opérations de découpage au profit des déposants.

En outre, les dépôts auprès de la Banque du Liban résultant d’opérations de compensation en dollars qui ont lieu à la Banque centrale et non par l’intermédiaire de correspondants à l’étranger. Ainsi que toutes les circulaires et procédures qui obligeaient les banques à déposer auprès de la Banque du Liban.

Que les banques ne sont pas les décideurs, et qu’elles ont tenté de faire entendre leur voix pour essayer de changer de cap, sans oublier ce à quoi le président de l’Association des banques a été exposé au moment où il a tiré la sonnette d’alarme, et il a été poursuivi parce qu’il avait fait part aux Libanais et aux décideurs du danger de poursuivre la démarche adoptée. Quant aux décideurs de désavouer et de présenter l’affaire comme

Celui qui n’a pas réussi à les affronter est responsable de ses actes, car il s’agit d’une déformation des faits.

4) A-t-il été possible de remédier à la situation et de restituer une grande partie des dépôts malgré la crise ?

Oui, les banques ont insisté sur la publication de la loi sur le contrôle des capitaux depuis le premier jour de la crise. Ici, il convient de noter que lorsque la crise a éclaté, la Banque du Liban disposait d’une réserve d’environ 33 milliards de dollars, et les prêts en devises étaient proches de 40 milliards de dollars, et les banques libanaises disposaient d’une bonne liquidité. Aujourd’hui, les réserves de la Banque du Liban ont diminué à environ 10 milliards de dollars, en raison des politiques de soutien aux importations et de soutien à la lire.

Si l’État avait pris les mesures nécessaires dès le premier jour, nous n’aurions pas atteint ce que nous avons atteint. Sans l’adoption de la loi sur le contrôle des capitaux, l’écart n’aurait pas augmenté pendant la crise d’environ 35 milliards de dollars, sous la responsabilité directe de l’État et de ses institutions.

5) Pourquoi la liquidité a-t-elle été réduite en livres ?

Tous savent que les banques n’impriment pas de livre libanaise, et elles sont prêtes à fournir aux déposants tout l’argent qu’elles fournissent à la Banque du Liban. Par conséquent, frapper aux portes ne fonctionne pas tant que le réservoir et le robinet sont en place autre.

Il y a beaucoup de commentaires et d’alignements, mais la vérité reste la même. Le secteur public a gaspillé l’argent du secteur privé. L’État et ses institutions ont dilapidé l’argent des déposants et le capital des actionnaires des banques. La chose la plus dangereuse que le secteur public ait faite est de rejeter ses problèmes sur le secteur privé et de les étendre à son épargne. Il ne fait aucun doute qu’unir les efforts pour exiger que le secteur public restitue les dépôts est ce qu’il faut. Pour atteindre cet objectif, l’Association des Banques appelle à une discussion franche entre les déposants et les banques afin d’exiger la récupération de ce que l’État a dilapidé des fonds du secteur privé.



Chers déposants,

À la lumière des facteurs susmentionnés qui échappent à la volonté des banques, les principes et les valeurs ont été inversés. Les banques, de l’avis du peuple, sont devenues injustement responsables de l’effondrement de la situation et des attaques contre les employés et les clients des succursales se sont répétés.

Les banques ne portent pas la responsabilité du gaspillage, mais plutôt les autorités de l’État qui ont dépensé votre argent et ont tardé à approuver le plan de redressement et la législation nécessaire pour garantir la justice pour tous les déposants.

L’État a réussi à mettre les banques devant les déposants, alors qu’il est le premier responsable des gaspillages et des retards.

La plupart des fonds des principaux actionnaires des banques ne sont pas des dépôts en espèces, mais plutôt des investissements dans le capital de banques dont la valeur au début de la crise dépassait vingt milliards de dollars américains, alors qu’en reste-t-il maintenant ? Constatant que malgré tout cela, les banques ont augmenté leur capital pendant la crise.

Le rapport des parts des bénéfices du capital bancaire qui ont été distribuées aux actionnaires des banques depuis 2013 à ce jour sont bien inférieures au niveau des intérêts payés sur les dépôts au cours de cette période.

6) L’Etat est-il celui qui a mis les banques en confrontation avec les déposants ?

La situation bancaire et financière a atteint un point tel que les traitements temporaires ne sont plus utiles, mais sont devenus urgents :

L’État libanais devrait être franc avec les déposants sur les raisons du gaspillage et les raisons de ne pas l’arrêter ou de ne pas l’empêcher en premier lieu.

L’Adoption d’un plan de relance global après négociation avec le Fonds monétaire international.

Approbation de toutes les lois et réformes nécessaires, dont la première est la loi sur le contrôle des capitaux, pour préserver ce qui reste des devises fortes, non pas au profit des banques, mais surtout au profit des déposants, qui inclut un cadre équitable pour gérer le sort des dépôts.



Quel sort nous attend si l’Etat s’abstient de mettre en oeuvre les décisions nécessaires ?

Si la situation persiste :

Le FMI annoncera l’impossibilité de poursuivre les négociations avec l’Etat libanais.

Les réserves en devises de la Banque du Liban seront épuisées dans un avenir prévisible.

L’État ne pourra garantir aucun achat à l’étranger et le Liban ne sera pas en mesure de garantir les exigences minimales comme l’électricité, de l’eau, des médicaments, des communications, etc…

L’espoir de récupérer les dépôts s’estompera.

L’effondrement de la monnaie dépassera les pourcentages que le Liban a connus dans les années 80, et les commerçants remplaceront les machines à compter l’argent

Des exemples existent et sont connus dans le monde entier.

En conséquence, nous appelons l’État à assumer immédiatement ses responsabilités et à écouter toutes les parties concernées, en particulier l’Association des banques et des déposants, afin de trouver des solutions appropriées et possibles pour faire face à la crise systémique étendue dans le pays et à ses dangereuses des répercussions qui ont touché tout le monde.



La Direction des médias et des relations publiques