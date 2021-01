La livre libanaise tente toujours de résister au palier des 9 000 LL/USD au marché noir et regagnerait même légèrement du terrain sur le dollar, avec un taux de change de 8 700 LL/USD à l’achat et de 8 750 LL/USD à la vente sur fond toujours d’inquiétudes concernant la formation du prochain gouvernement et d’une prolongation probable des mesures de confinement.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.