La sureté générale a indique suspendre la délivrance et le renouvellement de passeport faute de stocks suffisants. Elle indique que les demandes de renouvellement de passeports ont été dix fois plus élevées que les années précédentes, un constat cohérent avec le départ de nombreux libanais à l’étranger en raison de la dégradation des conditions sociales et économiques.

Aussi, les difficultés financières de l’état ont réduit la production de nouveaux documents, amenant à la suspension des services de la sureté générale à partir de ce mercredi.

Pour l’heure, aucune indication a été donnée concernant la reprise de ce service.