le philosophe Michel Onfray lance une nouvelle revue « Front Populaire » pour les jours d’après” et son film-documentaire sur le Liban appelé « Liban : Si loin et si proche… »

Le philosophe Michel Onfray a annoncé la création d’une revue trimestrielle intitulée “Front Populaire” ce dimanche 12 avril. « Front Populaire » vient d’être lancée par le philosophe Michel Onfray et une large équipe de journalistes de toutes convictions politiques. Il s’agit d’un « Mook », à mi-chemin entre le Magazine et un Book. Les enquêtes et analyses de « Front Populaire » seront également disponibles sur son site. Les auteurs de ce nouveau journal sont d’anciens élus tout partie confondue, des gilets-jaunes, des enseignants, des juristes, des journalistes, des démographes de France comme d’ailleurs, et « pourquoi pas au Liban » nous dit Stéphane Simon l’un des promoteurs de la revue et ami de longues dates du philosophe.

Du «Front populaire» de 1936, Michel Onfray retient la démarche politique démocratique. «Une machine de guerre pour la plèbe». C’est ainsi que Michel Onfray sa nouvelle publication, destinée à peser dans le débat sur le «monde d’après».

Ils avaient ensemble déjà commencé à travailler là-dessus avant la crise actuelle lors de leur passage au Liban en février 2020. Puis le coronavirus est arrivé. Ce magazine a pris le parti

pris préalable de refuser tout «prêt-à-penser» et toute «infantilisation» des lecteurs et spectateurs, en visant une revue à parution trimestrielle.

Le philosophe assure néanmoins que le rassemblement des «souverainistes» est la seule solution pour lutter contre l’idéologie de Maastricht, à la tête de l’État français depuis «une trentaine d’années».

La revue se veut «ouverte» aussi à l’international. En trois jours, le site de « Front populaire » a enregistré plus de 3500 précommandes, allant de l’achat en avance du premier numéro (12 euros contre 15 euros en kiosque) à l’abonnement à vie (1500 euros), elle devrait voir le jour en Juin.

Quand au film doc sur le Liban tourné en février, il est disponible déjà sur la webtv de Michel Onfray sur: