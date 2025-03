L’Huile d’Olive Solar remporte à nouveau l’or:une histoire de force, d’héritage et de terre

- Advertisement -

Alors que le pays a tant souffert, l’huile d’olive Solar est fière d’annoncer sa médaille d’or au Concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC, l’une des distinctions les plus prestigieuses du secteur. Il s’agit de la troisième distinction, après l’or en 2022 et l’argent en 2023. Mais cette année, elle revêt une signification plus profonde.



Pour son fondateur, Karim Arsanios, cette victoire ne se limite pas à l’huile d’olive. Elle est aussi une question de préservation. « Chaque prix que nous avons reçu a été profondément personnel. Ces cinq dernières années, nous avons subi l’effondrement économique, les troubles politiques et les difficultés à chaque instant. Mais le prix de cette année a une portée différente. Au lendemain de la guerre, c’est la preuve que notre terre parle encore, que nos arbres portent leurs fruits, que l’excellence peut perdurer, même dans les épreuves. »



Le nom Solar est un hommage à la défunte mère d’Arsanios. « Sol » pour le soleil. « Ar » pour Arsanios. Mais plus qu’un nom, Solar est un hommage aux générations précédentes : des agriculteurs qui ont cultivé la terre, protégé ses sols et transmis un héritage de gestion responsable, et non d’exploitation.



« Nous ne sommes que de passage. La terre et les oliviers nous survivront à tous. »

Cette philosophie est ancrée dans tout ce que Solar fait : cueillir chaque olive à la main pour éviter de les léser. Trier toute olive abîmée ou affectée par les insectes avant le pressage. Apprendre, affiner et respecter le rythme de la nature. « Nous ne précipitons pas le processus, car l’excellence prend du temps », explique Arsanios.



L’huile d’olive Solar primée a été décrite par le jury du NYIOOC comme :

« Délicate mais pleine de saveur, avec des notes de pomme verte et de fruits rouges. »



Mais au-delà du goût, cette victoire est un symbole. Elle nous rappelle que face aux difficultés, la solidarité grandit. Que la terre est sacrée et qu’elle doit, avec les moyens de subsistance des agriculteurs, être protégée, au Nord comme au Sud.

«Notre terre est unique. Nous lui devons notre soin, notre vie. C’est ce qui compte vraiment.»



À propos de l’Huile d’Olive Solar

Depuis plus de 150 ans, les oliviers de Solar sont implantés dans les sols alcalins du village de Kour, au nord du Liban. Transmises de génération en génération, ces terres ont été entretenues grâce à des pratiques ancestrales telles que la culture en terrasses, le compagnonnage végétal et l’agriculture régénératrice, sans produits chimiques ni raccourcis.

À 450 mètres d’altitude, rafraîchis par les vents marins en été et adoucis par le froid hivernal, les arbres de Solar poussent en profondeur, produisant des olives qui caractérisent cette terre depuis des millénaires. L’olive « Souri », autrefois exportée du Liban vers la Méditerranée, continue de raconter l’histoire de Solar : celle de l’endurance, du caractère et de l’appartenance.

Solar a été fondée sur un héritage commun, honorant nos ancêtres tout en gardant un œil vers l’avenir. Un avenir où l’agriculture est durable, où la terre prospère, où l’agriculture n’est pas une question d’extraction, mais de régénération.

www.solarolives.com

Instagram: @solarolives

Pour plus d’infos sur la médaille d’or: https://bestoliveoils.org/brands/solar