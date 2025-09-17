Liban : Assurer que le projet de loi sur les médias respecte la liberté d’expression

- Advertisement -

(Beyrouth, 16 septembre 2025) – Le parlement libanais devrait veiller à ce que le projet de loi sur les médias qu’il examine respecte le droit à la liberté d’expression, ont déclaré aujourd’hui 14 organisations libanaises et internationales de défense des droits humains, dont la Fondation Samir Kassir.

Cela inclut la décriminalisation de la diffamation, du blasphème, des insultes et des critiques envers les fonctionnaires publics ; l’interdiction de la détention avant jugement pour les infractions liées à la parole ; et la suppression des restrictions excessives à la création de médias. La Commission de l’administration et de la justice du parlement doit reprendre ses discussions sur le projet de loi le 16 septembre 2025.

Les lois libanaises sur la diffamation pénale ont été utilisées à maintes reprises pour cibler et réduire au silence les critiques du gouvernement, les activistes et les journalistes au Liban, ces derniers étant régulièrement convoqués par les agences de sécurité en représailles à leur travail, ont indiqué les organisations. Le parlement devrait mettre fin à ces pratiques en adoptant une loi sur les médias entièrement conforme aux normes internationales des droits humains, y compris en matière de liberté d’expression et de liberté des médias.

Le parlement libanais a commencé à discuter d’une nouvelle loi sur les médias en 2010, après qu’un ancien député, Ghassan Moukheiber, et la Fondation Maharat, une organisation non gouvernementale basée à Beyrouth spécialisée dans les questions de médias et de liberté d’expression, ont soumis une proposition pour modifier la loi obsolète sur les publications. En janvier 2023, le parlement a créé une sous-commission pour étudier et amender le projet de loi sur les médias, dont une version finale a été soumise à la Commission de l’administration et de la justice le 27 mai 2025.

Le projet de loi soumis à la commission en mai 2025 comprenait des avancées significatives pour protéger le droit à la liberté d’expression au Liban, notamment en abolissant la détention avant jugement et les peines de prison pour toutes les infractions liées à la parole. Il supprimait également les dispositions sur la diffamation pénale et les insultes du code pénal libanais et de la loi sur la justice militaire.

La Commission de l’administration et de la justice a entamé les discussions sur le dernier projet de loi sur les médias le 29 juillet et a tenu trois réunions sur le sujet. Les discussions des commissions parlementaires sont confidentielles, sauf décision contraire de la commission, conformément à l’article 34 du règlement intérieur du parlement. La Commission de l’administration et de la justice devrait rendre ses discussions publiques pour garantir des débats législatifs transparents et faciliter une participation publique efficace, en particulier compte tenu de l’impact de la loi sur le respect ou la restriction des droits humains fondamentaux comme la liberté d’expression, ont déclaré les organisations.

Le 31 août, les membres du parlement ont reçu des propositions d’amendements au texte du projet de loi. Le titre de ces amendements suggérait qu’ils avaient été proposés par le ministre de l’Information du Liban. Cependant, le ministre de l’Information a nié en être l’auteur.

Les organisations ont examiné les amendements proposés. Ils incluent la réintroduction de la détention avant jugement, y compris « dans des circonstances aggravantes, telles que l’atteinte à la dignité ou à la vie privée des individus ».

La détention avant jugement n’est autorisée au Liban que pour les infractions passibles de plus d’un an de prison. Elle est expressément interdite pour les infractions liées aux médias dans les lois actuelles sur les médias au Liban.

Si un tel amendement était adopté, il représenterait un recul significatif pour la protection du droit à la liberté d’expression et à la liberté des médias au Liban, ont déclaré les organisations.

L’amendement proposé ne précise pas ce que signifie « atteinte à la dignité ou à la vie privée des individus ». Une loi vague qui laisse planer l’incertitude sur ce qui pourrait constituer une violation a un effet dissuasif sur la liberté d’expression, car les individus pourraient s’autocensurer par crainte d’être convoqués, placés en détention avant jugement ou poursuivis. Des dispositions vagues rendent également la loi susceptible d’être abusée par les autorités, qui pourraient l’utiliser pour réduire au silence les dissensions pacifiques.

Les amendements proposés restreindraient également illégalement le travail des organisations médiatiques faisant l’objet d’une plainte légale en leur interdisant de publier des contenus sur le plaignant pendant la durée des procédures judiciaires. Une telle interdiction législative générale constituerait une grave violation du droit à la liberté d’expression, les organisations libanaises et internationales de défense des droits ayant documenté depuis longtemps l’utilisation répétée par les autorités libanaises des lois sur la diffamation et les insultes pour faire taire les organisations médiatiques, les journalistes, les activistes et autres personnes critiques des politiques gouvernementales et de la corruption.

Les amendements proposés exigeraient également que les chaînes de télévision agréées fournissent au ministère de l’Information et au Conseil national des médias audiovisuels des rapports réguliers, incluant des informations détaillées sur le calendrier des programmes diffusés, et impliquent que les médias électroniques soient soumis à un régime de licence préalable plutôt qu’à un régime de notification. À moins d’être soigneusement élaborées, de telles exigences de licence risquent de permettre des décisions arbitraires sur qui peut créer et exploiter des médias et pourraient faciliter des violations du droit à la liberté d’expression et à la liberté des médias.

Les normes internationales des droits humains exigent que les frais et les exigences de licence pour l’attribution des fréquences aux médias de diffusion ne soient pas excessifs, et que les critères d’application de ces conditions et frais soient raisonnables, objectifs, clairs, transparents et non discriminatoires.

Le parlement libanais devrait adopter une loi sur les médias incluant les protections des droits pour lesquelles les groupes libanais de défense des droits et des médias se battent depuis longtemps, ont déclaré les organisations. Ils devraient immédiatement lever le secret entourant les discussions sur le projet de loi sur les médias et rejeter les suggestions qui restreindraient davantage le droit à la liberté d’expression et à la liberté des médias, y compris la détention avant jugement et les dispositions criminalisant les insultes et la diffamation.

Organisations signataires :

Amnesty International

Comité pour la protection des journalistes

Centre Cedar pour les études juridiques

Human Rights Watch

Commission internationale des juristes

Association libanaise pour des élections démocratiques (LADE)

Centre libanais pour les droits humains (CLDH)

Legal Agenda

Fondation Maharat

Reporters sans frontières

Fondation Samir Kassir

Silat Wassel

Social Media Exchange (SMEX)

L’Union des journalistes au Liban