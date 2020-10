Le Ministère de la santé a indiqué que 1056 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus COVID-19 ce dimanche 11 octobre. 7 personnes seraient également décédées.

Cette annonce intervient alors que certaines municipalités ont annoncé vouloir désobéir aux mesures de confinements décrétées par les autorités libanaises hier. Il s’agit notamment du cas de la municipalité de Batroun où les forces de sécurité ont dû forcer certains commerçants à fermer leurs rideaux.

Les autorités libanaises avaient également annoncé la fermeture des boites de nuits, pubs et bars, cabarets et aussi lieux de rassemblement jusqu’à nouvel ordre en raison de la hausse du nombre de cas. Ces mesures interdisent l’entrée et la sortie de ces localités – hors cas urgents – entre minuit et 6 heures du matin et limitent également le nombre de personnes à bord des véhicules traversant ces localités, à 4 pour chaque véhicule privé et à la moitié de la capacité maximale pour les transports publics.

Ces mesures de confinement ne concernent cependant pas les écoles situées en dehors et qui ont effectué une rentrée avec des aménagements en raison de l’épidémie.

Par ailleurs, le député Gébran Bassil a annoncé sa guérison.

Au total, 54 624 personnes ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre de contaminations locales reste toujours important avec 1 046 cas. 10 cas seraient en provenance de l’étranger.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 52 853 cas locaux et de 1 771 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre de cas actuellement actifs est de 30 217 personnes cas. 23 941 en seraient guéries. La majorité des cas sont donc actifs et non guéris comme cela est le cas dans la plupart des pays, démontrant une accélération de la maladie localement.

Le nombre d’hospitalisation est repartie à la hausse 642 personnes dans les hôpitaux, dépassant toujours le nombre de 600 cas. Par ailleurs, 185 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre toujours en augmentation.

7 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 466 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.