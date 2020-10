Ce cèdre qu’on abat! De tous les pays, le Liban est parmi les rares dont le drapeau est orné d’un arbre; le cèdre. Si celui-ci a fait, par le passé, l’objet de toutes les convoitises, d’autres variétés ont subi le même sort au cours de l’Histoire; pins, chênes, genévriers et oliviers ont également été abattus par les conquérants, tant par besoin de construire que dans le but de détruire.



Lorsque le pouvoir au pays du cèdre est rendu à ses habitants, il y a tout juste un siècle, aucune politique de protection des forêts n’est mise en place. Les années de guerre n’arrangent rien ; entre armées étrangères et milices locales, les trente hectares de pins parasols du Bois de Beyrouth, plantés au XVIIe siècle par le despote éclairé Fakhreddine, sont entièrement décimés. Depuis le retour au calme et le début de ladite reconstruction chaque année, des forêts entières succombent aux incendies criminels ou à l’urbanisation sauvage des régions faisant reculer la nature et sa biodiversité, sous le regard indifférent des seigneurs de la guerre convertis en hommes politiques, encore plus prédateurs que la désertisation qui avance de l’Est.



Lorsque le 17 octobre 2019 éclate la révolte populaire, celle-ci est, entre autre, nourrie par les images de violents incendies qui viennent de ravager les collines, les vallées et les montagnes du Liban. A la célérité de ces flammes la révolte se propage sur tout le territoire, dans les villes et les régions, ralliant les Libanais de tous bords unis dans le désastre écologique contre les choix criminels du pouvoir en place, contre sa politique de la terre brûlée. Une politique de la terre brûlée qui s’étend désormais de l’écologie à l’économie, entrainant inexorablement les Libanais vers une mort lente.