Mamounia glacée : la douceur céréalière qui rafraîchit vos étés

Oubliez la simple soupe, adoptez la Mamounia glacée ! Héritée des villages du Mont-Liban, cette préparation à base de boulghour toasté et de yaourt parfumé à la fleur d’oranger se transforme en dessert-soupe tonique pour les journées les plus chaudes. Entre onctuosité lactée et croquant grillé, elle éveille les papilles et assure un vrai coup de frais.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

150 g de boulghour moyen

30 g de chapelure fine (ou éclats de pistaches pour une version gourmande)

400 mL de yaourt grec ou labneh fluide

150 mL de lait entier (ou demi-écrémé)

2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger

2 c. à soupe de sucre semoule (ou miel liquide)

Quelques feuilles de menthe et zestes d’orange pour la touche finale

Préparation

Dorer le boulghour Chauffez une poêle à sec : faites-y griller le boulghour 5 min en remuant, ajoutez la chapelure et poursuivez 2 min. Laissez tiédir hors du feu. Mélange lacté parfumé Dans un saladier, fouettez le yaourt, le lait, le sucre et l’eau de fleur d’oranger jusqu’à obtenir un mélange lisse. Assemblage et repos Versez ce liquide sur le boulghour toasté. Mélangez délicatement, goûtez et ajustez sucre ou fleur d’oranger. Filmez et réfrigérez au moins 2 heures. Service glacé Au dernier moment, répartissez la Mamounia dans de jolis bols, parsemez de menthe ciselée et de zestes d’orange, puis servez très frais.

Les petits plus

Crunch pistache : remplacez la chapelure par des pistaches légèrement salées, hâchées grossièrement.

: remplacez la chapelure par des pistaches légèrement salées, hâchées grossièrement. Version fruitée : ajoutez quelques dés de poire, melon ou pêche pour un contraste juteux.

: ajoutez quelques dés de poire, melon ou pêche pour un contraste juteux. Twist épicé : incorporez une pincée de gingembre ou de cardamome en poudre à la préparation lactée.

: incorporez une pincée de gingembre ou de cardamome en poudre à la préparation lactée. Allégée : remplacez la moitié du yaourt par du lait d’amande non sucré et réduisez le sucre.