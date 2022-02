Melanie Hauenstein, nouvelle représentante du PNUD au Liban

Melanie Hauenstein est officiellement la nouvelle représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Liban, succédant à Mme Céline Moyrou, qui a terminé sa mission le 14 février.

Le mot d’accueil de Mélanie Hauenstein

“Je suis pleinement conscient que j’arrive à un moment où de nombreux Libanais sont confrontés à des défis de taille. Mais les immenses capacités du peuple libanais et le grand potentiel de ce beau pays me donnent l’espoir qu’ensemble, nous pourrons travailler pour protéger les moyens de subsistance, renforcer les institutions et investir dans les femmes et les jeunes, et assurer une reprise durable, et je me réjouis de travailler pour réaliser le développement avec le Liban et pour le Liban.

Pour suivre Mélanie Hauenstein: https://twitter.com/mahauenstein