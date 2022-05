Jour après jour, Rebirth Beirut prouve que sa présence est plus que nécessaire, surtout en ces circonstances difficiles que le Liban confronte.

L’initiative “Pour Illuminer nos nuits“, a été lancée dans la soirée du dimanche 22 mai 2022 au siège de l’association à Gemmayzeh, en présence d’un grand nombre de personnalités médiatiques et de militants et activistes tout cela, sous le haut patronage du gouverneur de la ville de Beyrouth, le juge Marwan Abboud.

M. Gaby Fernaine, fondateur et président de l’association Rebirth Beirut, a estimé dans son discours d’ouverture que Beyrouth méritait tout cela car c’est la capitale de l’amour et de la vie et de la culture. Et continue : “Nous lançons l’initiative d’aujourd’hui en coopération avec Medco, qui fournira des subventions aux propriétaires de générateurs et de bâtiments qui ont été impliqués dans l’initiative. Je remercie également le programme de soutien à la communauté locale financé par l’Agence de développement (USAID), qui a fourni et installé 500 dispositifs d’éclairage-LED dans les rues affecté de Beyrouth après l’explosion du port en 2020».

À son tour, Mme Michelle Shammas, directrice de l’innovation à Medco, a exprimé son enthousiasme pour le projet en déclarant : « Notre rêve est que Beyrouth reste vivante tout le temps. Nous sommes engagé à redonner à notre communauté et soutenir notre capitale”

Le chef du Syndicat des Restaurants, Cafés, pubs et Pâtisseries au Liban, Mr. Tony Al-Rami, a estimé dans son discours que : « Cette initiative intervient dans des conditions de travail très difficiles pour les propriétaires des institutions, dans un pays sans capitale de tourisme et sans grands hôtels en activité”.

Al-Rami a ajouté : « Je remercie M. Fernaine au nom de notre secteur et de tous les restaurants et pubs de la ville. »

Le discours de clôture a été prononcé par le gouverneur de Beyrouth, le juge Marwan Abboud qui a estimé que « l’émergence de ces initiatives est due à la faiblesse et à l’absence de l’État ». Le gouverneur Abboud a décrit Fernaine comme une personne super dynamique pour avoir mené de nombreuses initiatives à la ville et redonner confiance à Beyrouth, que nous aimons. Lui et son équipe n’arrêtent jamais de travailler et de relever un défi après l’autre et nous sommes si fiers d’avoir des gens comme lui dans notre ville”.