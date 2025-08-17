dimanche, août 17, 2025
Shake d’ashta & fleur d’oranger : la boisson lactée qui fait voyager

Quand la crème ashta rencontre la fleur d’oranger, naît un Shake d’ashta d’une onctuosité sans pareil. Cette boisson glacée, à base d’ashta et de glace vanille, parfumée à la fleur d’oranger et relevée d’une pointe de menthe, vous transporte sous les orangers du Liban, pour une pause fraîcheur gourmande.

Recette

Ingrédients (4 grands verres)

  • 200 g d’ashta (crème fraîche libanaise) ou mascarpone
  • 300 mL de lait entier bien froid
  • 2 boules de glace vanille de qualité
  • 2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
  • 1 c. à soupe de miel (facultatif)
  • Quelques feuilles de menthe pour la décoration
  • Glaçons

Préparation

  1. Mélange de base
    • Dans un blender, versez l’ashta, le lait froid et la glace vanille. Mixez 20–30 s jusqu’à consistance lisse et mousseuse.
  2. Parfumer
    • Ajoutez l’eau de fleur d’oranger (et le miel, si vous souhaitez plus de douceur), mixez 5 s de plus.
  3. Aérer
    • Incorporez quelques glaçons, pulsez 2–3 fois pour donner du volume et de la fraîcheur à votre shake.
  4. Service
    • Versez dans des verres givrés, décorez d’une feuille de menthe et, si vous le souhaitez, d’un léger filet de miel ou de quelques pistaches concassées sur le dessus.

Les petits plus

  • Twist épicé : ajoutez une pincée de cardamome moulue pour une note orientale.
  • Fragrance rose : remplacez moitié fleur d’oranger par de l’eau de rose.
  • Version vegan : optez pour du lait végétal (amande ou coco) et un yaourt végétal épais.
  • Garniture gourmande : parsemez de copeaux de baklawa ou de biscuits émiettés.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

