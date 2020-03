S’exprimant hier soir, le Ministre de la Santé Hamad Hasan a estimé que les 2 prochaines semaines seraient les plus dangereuses face à l’épidémie. Il a ainsi souligné la nécessaire coopération de la population.

Ainsi, le ministre a estimé que l’épidémie au Liban aurait été encore plus sévère par une contamination via les transports publics. 60% et 80% des personnes contaminées ne montreraient aucun symptôme également, précise Hamad Hasan.

Cette annonce intervient alors que le Liban compterait 120 cas de personnes infectées. Le dernier bilan fait état de 3 morts et de 3 personnes guéries, alors que d’autres sources non officielles font état d’un nombre plus importants de patients hospitalisés dans des structures privées.